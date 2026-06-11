Ubisoft cierra estudios y despedirá a 380 trabajadores en reestructuración interna

La empresa de videojuegos Ubisoft ha anunciado la implementación de una nueva ronda de reestructuración interna que derivará en el cierre de estudios, despidos masivos y cambios organizacionales en varias regiones. Según la investigación de la fuente, Ubisoft envió un mensaje interno a sus empleados en el que explicó que busca simplificar sus operaciones, reducir costos y fortalecer el negocio a largo plazo.

La empresa habría cerrado sus sedes de Winnipeg y Belgrado, mientras que Barcelona y San Francisco también enfrentarían recortes que afectarían hasta a 380 trabajadores.

Ubisoft implementó una nueva ronda de reestructuración interna que derivaría en el cierre de estudios, despidos masivos y cambios organizacionales en varias regiones. Según la investigación de la fuente, Ubisoft envió un mensaje interno a sus empleados en el que explicó que busca simplificar sus operaciones, reducir costos y fortalecer el negocio a largo plazo. Como parte de estas medidas, la empresa habría decidido cerrar por completo sus estudios de Winnipeg, en Canadá, y Belgrado, en Serbia.

El cierre de Ubisoft Winnipeg afectaría a 65 trabajadores. Este estudio abrió sus puertas en 2019 y participó como apoyo en proyectos como La reestructuración también alcanzaría a otros equipos. Ubisoft Barcelona perdería 51 puestos de trabajo y será reorganizado para centrarse principalmente en proyectos relacionados con.

Asimismo, Ubisoft San Francisco también sufriría recortes, aunque el número exacto de afectados aún no se ha revelado. Esta nueva ronda de despidos se suma a una serie de cambios que Ubisoft ha implementado desde 2024. En los últimos años, la compañía cerró estudios como los de Leamington y Halifax, canceló múltiples proyectos y realizó ajustes importantes en varias de sus divisiones. También reorganizó algunas de sus franquicias más importantes bajo una nueva estructura corporativa enfocada e





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