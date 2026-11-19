Ubisoft recorta 4% de su plantilla en Montreal y Quebec, despidiendo a 166 trabajadores. El éxito comercial de Black Flag Resynced no evitó la reestructuración corporativa.

Ubisoft ha confirmado la eliminación de 166 puestos de trabajo en sus instalaciones canadienses, afectando directamente a las sedes de Montreal y Quebec. Esta drástica reducción de personal representa aproximadamente el 4 por ciento de su fuerza laboral total en la región, un movimiento que contrasta con el rendimiento comercial positivo de su último lanzamiento importante.

Cifras exactas de recortes laborales en Quebec y Montreal

La división principal de la compañía en Canadá, ubicada en Montreal, ha perdido a 128 empleados durante este proceso de ajuste estructural. Por su parte, la oficina de Quebec ha enfrentado el despido de 38 trabajadores, consolidando el número total de bajas reportadas.

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Estos datos numéricos se alizan con la escala de las operaciones de Ubisoft en el país. La sede de Montreal cuenta con una plantilla superior a los 4000 colaboradores, mientras que la sede de Quebec emplea a más de 600 personas, lo que valida la proporcionalidad de la reducción aplicada en ambos sitios.

Reestructuración de recursos y papel de Ubisoft Singapur

Antoine Leduc-Labelle, responsable de relaciones públicas de Ubisoft, declaró que estos despidos son parte de una estrategia de reestructuración dirigida a concentrar los recursos humanos y financieros en proyectos con mayor potencial de éxito a largo plazo. Aunque el portavoz expresó su compromiso de apoyar a los afectados con cuidado y respeto, la decisión final refleja una priorización corporativa clara.

El punto central de la controversia radica en el lanzamiento de Assassin's Creed Black Flag Resynced. Este título, considerado el proyecto principal de la empresa francesa este año, superó las expectativas comerciales iniciales. Sin embargo, este éxito financiero no fue suficiente para blindar los empleos de los desarrolladores involucrados en su producción.

Ironía del mercado laboral y proyección para 2026

La situación destaca una paradoja en la industria de los videojuegos actual: el éxito comercial no garantiza la seguridad laboral. A pesar de que Assassin's Creed Black Flag Resynced funcionó bien en las ventas, la dirección principal del desarrollo estuvo a cargo de Ubisoft Singapur, mientras que otros 12 equipos de apoyo, incluyendo las sedes de Montreal y Quebec, participaron en su creación.

El año 2026 se consolida como un período de crisis significativa para el sector laboral del gaming, y esta ronda de despidos recientes es un indicador temprano de las dificultades económicas que persisten en el mercado. La empresa continúa alineando sus operaciones con una visión de eficiencia que prioriza la sostenibilidad a largo plazo sobre la protección inmediata de puestos de trabajo en proyectos ya finalizados.