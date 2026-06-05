La semana pasada, las autoridades rumanas denunciaron que un dron ruso hirió a dos personas tras chocar contra un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania.
Ucrania confirma que la aeronave era suya y dice que fue desviado por interferencias electrónicas rusas. La semana pasada, las autoridades rumanas denunciaron que un dron ruso hirió a dos personas tras chocar contra un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania .
Fue el incidente más grave en este país desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, periodo en el que Rumania ha reportado decenas de violaciones de su espacio aéreo de las que acusa a Moscú. La embajada rusa en Bucarest denunció de inmediato que el aparato era de origen ucraniano y Kiev lo confirmó posteriormente.
Según la Marina ucraniana, el dron naval fue desviado de su ruta por interferencias electrónicas rusas, perdió el control y terminó cerca de la costa de Rumania. El incidente ocurrió alrededor de las 10h30 de la mañana sin causar víctimas. La aeronave se autodestruyó y no causó daño a la población local. El gobierno ruso ha negado cualquier responsabilidad en el incidente y ha acusado a Ucrania de ser la verdadera responsable de la violación de su espacio aéreo.
La situación sigue siendo tensa en la región y se espera que se realicen más investigaciones para determinar la verdad sobre el incidente. La comunidad internacional sigue muy de cerca la situación y se espera que se tomen medidas para prevenir futuras violaciones de la soberanía de los países de la región.
La seguridad aérea sigue siendo un tema importante en la región y se espera que se tomen medidas para prevenir futuras violaciones de la soberanía de los países de la región
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