Ucrania confirma el hundimiento de la corbeta Merkury y el carguero MV ANGARA frente a Libia mediante siete drones navales, generando rechazo diplomático internacional.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado oficialmente que las Fuerzas de Defensa de Ucrania llevaron a cabo una operación militar exitosa frente a las costas de Libia. En esta acción, siete drones navales fabricados en Ucrania hundieron la corbeta rusa Merkury y destruyeron un helicóptero de combate Ka-27. El ataque también alcanzó como objetivo secundario al carguero seco MV ANGARA, que era utilizado por Rusia para el transporte de armas.

Detalles de la Operación en el Mar Mediterráneo

La misión fue ejecutada conjuntamente por el Servicio de Seguridad de Ucrania y el Ejército ucraniano. Zelenski declaró que los objetivos establecidos fueron alcanzados sin éxito en la interceptación por parte de las defensas rusas. La corbeta Merkury, una de las embarcaciones más nuevas de la flota rusa, entró en servicio en 2023 durante la guerra a gran escala. Además del hundimiento del barco, el ataque eliminó la capacidad aérea de apoyo con la destrucción del helicóptero Ka-27.

Also read PAN vs hombres del dinero pro-Abugaber: ¿tiene arreglo el pleito?

Posiciones de Kiev y las Reacciones Internacionales

Zelenski reiteró su postura durante la Asamblea Parlamentaria de la OTAN en Berlín, argumentando que Ucrania continúa encontrando formas de contraatacar después de cada agresión rusa. El presidente enfatizó que Rusia puede sentir la respuesta desde Siberia Occidental, donde se encuentran las refinerías de petróleo. Asimismo, cuestionó la eficacia de la integración de Ucrania en la OTAN y preguntó qué tropas específicas estarían estacionadas en territorio ucraniano en caso de un nuevo ataque.

Impacto en la Soberanía Libia y Contexto Local

El incidente ocurrió en el puerto naval de Bengasi, en el este de Libia, donde la corbeta Merkury realizaba una escala técnica para repostar combustible y abastecerse de víveres. La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia ha expresado su profunda preocupación por estos hechos. La organización ha solicitado una investigación inmediata, independiente y transparente para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades a los autores.

Respuesta Diplomática y Siguientes Pasos

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitry Peskov, confirmó haber tomado nota de las declaraciones de Zelenski, aunque remitió la información operativa al Ministerio de Defensa de Rusia. Por su parte, la UNSMIL pidió máxima contención y advirtió que el incidente no debe politizarse ni intensificar las tensiones dentro de Libia. La misión subrayó la necesidad de acelerar los esfuerzos para reunificar las instituciones nacionales libias y fortalecer su soberanía ante conflictos extranjeros.