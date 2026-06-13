Ucrania restringe el uso del ruso y retira protecciones lingüísticas

La medida no convierte en ilegal el ruso en el país, pero el Estado ya no está obligado a ofrecer servicios públicos en este idioma y puede restringir su enseñanza. El ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de la guerra, principalmente en el este y el sur del país.

Esta medida no convierte en ilegal el ruso en el país, pero el Estado ya no está obligado a ofrecer servicios públicos en este idioma y puede restringir su enseñanza.

El ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de la guerra, principalmente en el este y el sur del país. Según las cifras oficiales, el ruso era la lengua principal de cerca de un tercio de la población ucraniana antes de la guerra, principalmente en el este y el sur del país. El presidente de Ucrania ha firmado la ley (...

) una decisión importante para proteger el espacio lingüístico ucraniano y cumplir con nuestras obligaciones europeas. La lengua de un Estado agresor no puede beneficiarse de instrumentos de protección, afirmó, al invocar la justicia y la seguridad lingüística de Ucrania. La ley retira al idioma ruso las protecciones previstas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, un tratado del Consejo de Europa que Kiev había ratificado.

Las tensiones por el estatus del ruso habían sido uno de los desencadenantes de la rebelión separatista impulsada por Moscú en el este de Ucrania





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ucrania Restricciones Ruso Protecciones Carta Europea De Las Lenguas Regionales O Mino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estado de México inaugura 14 destinos futboleros; ofrecerán actividades gratuitas por el Mundial 2026Los espacios estarán ubicados en Pueblos Mágicos y municipios mexiquenses, donde habrá actividades deportivas, culturales, gastronómicas y turísticas hasta el 9 de julio

Read more »

FIFA inaugura primera ‘Cancha FIFA Arena’ en Estado de México rumbo al MundialEl proyecto busca dejar un legado social y deportivo en comunidades escolares del país

Read more »

México debe demostrar que existe el Estado de derecho para cuidar el T-MEC: López Rabadán“Por supuesto que será importante para nuestros socios comerciales y hay que hacerlo, más allá de filias partidistas, apellidos y partidos. Evidentemente, hay que cuidar el T-MEC y esa debe ser una prioridad para todos los servidores públicos”, enfatizó.

Read more »

Ataques de Ucrania y Rusia en Tartaristán y Sumy causan víctimasLos ataques de Ucrania y Rusia han causado víctimas en la región central rusa de Tartaristán y la región ucraniana de Sumy. Soldados de la 24.ª Brigada Mecanizada Rey Danylo de las Fuerzas Armadas de Ucrania preparan un dron de combate pesado Kazhan. Ucrania atacó una importante región dedicada al procesamiento de petróleo y a la industria petroquímica, mientras que Rusia atacó estaciones de tren y subestaciones eléctricas. Las autoridades informaron que tres personas resultaron heridas en el ataque de Ucrania y un trabajador ferroviario murió en el ataque de Rusia. La ciudad regional de Nizhnekamsk canceló los actos públicos del viernes ante la amenaza de ataques con drones. Varias instalaciones industriales importantes se encuentran en la zona, entre ellas una planta petroquímica de Sibur NizhnekamskneftekhimTogliatti y Avtovaz. Dos personas murieron y otras diez resultaron heridas en un ataque de Ucrania contra la región fronteriza rusa de Bryansk.

Read more »