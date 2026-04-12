Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de violar la tregua de Pascua ortodoxa

Ucrania y Rusia se acusan de violar el alto al fuego acordado para la Pascua ortodoxa, en medio de un conflicto que persiste desde hace más de cuatro años. Ambas partes reportan múltiples ataques, a pesar del acuerdo de tregua de 32 horas.

Ucrania y Rusia se han acusado mutuamente este domingo de violar repetidamente la tregua acordada para la Pascua ortodoxa, en un conflicto que ya supera los cuatro años. El Kremlin anunció el jueves que el cese al fuego entraría en vigor el sábado a las 16:00 h (13:00 GMT) y finalizaría al término del domingo, sumando un total de 32 horas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aceptó la tregua propuesta por su homólogo ruso, Vladímir Putin, pero advirtió que Kiev respondería 'golpe por golpe' a cualquier infracción rusa. La realidad en el frente, de unos 1.200 km, ha sido similar a la observada durante un alto al fuego similar el año anterior: una calma relativa.\El Estado Mayor ucraniano, a través de un comunicado emitido el domingo, acusó a las fuerzas rusas de haber infringido la tregua en 2.299 ocasiones. En respuesta, el Ministerio de Defensa ruso afirmó, minutos después, que las fuerzas ucranianas habían violado el cese al fuego en 1.971 ocasiones. Ambos bandos se han imputado mutuamente cientos de ataques de artillería, con drones y ofensivas de tropas. Aunque las acusaciones son constantes, el Estado Mayor ucraniano destacó que no se había registrado ningún ataque ruso con drones de largo alcance del tipo Shahed, bombas aéreas guiadas ni misiles, lo cual podría indicar una relativa disminución de la actividad militar. Normalmente, casi todas las noches se lanzan cientos de ataques con drones de largo alcance rusos contra Ucrania, a los que Kiev suele responder con el lanzamiento de decenas de drones contra territorio ruso. Sin embargo, este domingo, la situación parecía atenuarse un poco.\En la región rusa de Kursk, que comparte frontera con Ucrania, el gobernador Alexander Khinshtein acusó a Kiev de transgredir la tregua el sábado al atacar con un dron una gasolinera en la localidad de Lgov, causando heridas a tres personas, incluyendo a un bebé. Por otro lado, Oleg Grigorov, jefe de la administración de la región ucraniana de Sumi, en el noreste, acusó al ejército ruso de atacar, durante la noche, una ambulancia con un dron, hiriendo a tres miembros del personal sanitario. El teniente coronel Vasil Kobziak, de 32 años, quien pertenece a la 33.ª brigada mecanizada, declaró a la AFP que en su sector, en la región de Járkov, la situación se mantuvo 'bastante tranquila' durante el domingo por la mañana. Aunque admitió que el alto al fuego no se estaba respetando 'por completo', la disminución de la intensidad de los combates permitió a sus soldados asistir a una misa de Pascua en un bosque cercano, poco después del amanecer, en un día gélido. 'Nuestros compañeros tienen la suerte, como pueden ver, de que les bendigan sus cestas de Pascua y de sentir el calor y la alegría de esta fiesta', declaró a la AFP, haciendo referencia a la tradición religiosa de bendecir alimentos y huevos durante las celebraciones. Cabe recordar que en el pasado ya se anunció una tregua similar para la Pascua ortodoxa, pero ambos bandos se acusaron de incumplirla. Los esfuerzos diplomáticos, incluyendo varios ciclos de negociaciones bajo el auspicio de Estados Unidos, no han logrado acercar a las partes a un acuerdo, y el proceso se ha estancado aún más desde la escalada de la guerra en Oriente Medio.\La guerra en Ucrania, iniciada con la invasión rusa en febrero de 2022, ha causado cientos de miles de muertes y el desplazamiento de millones de personas, convirtiéndose en el conflicto más cruento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Kiev ha demandado reiteradamente una tregua prolongada para facilitar las negociaciones que busquen un acuerdo de paz, pero Moscú rechaza esta posibilidad, argumentando que una pausa más larga permitiría al ejército ucraniano fortalecerse





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