La Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz solicita que el antiguo hospital se use para servicios financieros y sociales en lugar del ayuntamiento.

La Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de Veracruz (UDJP) ha formalizado una solicitud contundente para determinar el uso del antiguo Hospital de Salud Mental, actualmente bajo debate de asignación. La organización exige que este inmueble se destine exclusivamente a albergar una sucursal del Banco del Bienestar y una Casa de Día para Pensionados, rechazando cualquier transferencia de propiedad o uso al Ayuntamiento de Orizaba.

Solicitud de servicios para adultos mayores

Jesús Arenzano Mendoza, presidente de esta organización representativa, ha liderado la campaña para que la ciudad cuente con infraestructura específica que atienda las necesidades de su población senior. La propuesta busca evitar que el espacio sea entregado a la administración municipal, argumentando que dicha decisión ignoraría la necesidad crítica de servicios bancarios y de convivencia social en la región.

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Arenzano Mendoza subraya que la instalación conjunta de estos dos servicios públicos permitiría un aprovechamiento social óptimo del edificio histórico, beneficiando directamente a los jubilados que hoy carecen de opciones adecuadas en la zona urbana de Orizaba.

Antecedentes de la gestión bancaria

El presidente de la UDJP reveló que la petición de establecer una sucursal bancaria en Orizaba se lleva planteando formalmente durante varios años sin obtener resultados positivos. Específicamente, la organización solicitó anteriormente a Juan Manuel Diez, quien ocupaba el cargo de alcalde, la posibilidad de otorgar un espacio público para este fin financiero.

Según los registros de la gestión, nunca hubo una respuesta favorable por parte de la antigua administración municipal, lo que ha generado frustración en el sector. La organización señala que, actualmente, otras ciudades vecinas y municipios de la entidad ya cuentan con sucursales del Banco del Bienestar, creando una brecha de acceso que afecta a los residentes de Orizaba.

Críticas al uso de espacios municipales

Además de la demanda bancaria, la UDJP cuestiona fuertemente la intención de entregar otros inmuebles propiedad del Estado al Ayuntamiento de Orizaba. Jesús Arenzano Mendoza argumenta que la autoridad municipal ya dispone de tres espacios designados específicamente para la atención de adultos mayores, por lo que una nueva asignación resultaría redundante e innecesaria.

El representante de los jubilados expresó su preocupación sobre el destino actual de esas tres instalaciones existentes. Señaló que, desde su perspectiva de observación directa, algunos de estos lugares han terminado siendo utilizados para actividades comerciales, desviándose así de su función original de atención social y cuidado a la tercera edad.

Impacto en la población pensionada

Arenzano Mendoza calificó de lamentable que las autoridades no hayan atendido una petición que lleva años siendo presentada, especialmente cuando el objetivo final es mejorar las condiciones de vida de la población adulta mayor. Considera que la falta de respuesta demuestra una desconexión entre la gestión pública y las necesidades reales de este sector vulnerable.

Finalmente, el dirigente reconoció la importancia fundamental de los apoyos económicos directos, haciendo referencia explícita a los 6 mil 400 pesos bimestrales que se entregan como apoyo. Sin embargo, insistió en que el dinero por sí solo no es suficiente, destacando que también hace falta infraestructura física y servicios comunitarios para garantizar el bienestar integral de los pensionados veracruzanos.