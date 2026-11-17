La UDLAP organiza un conversatorio con editores de La Jornada y Milenio Diario el miércoles para analizar el periodismo cultural en el marco del Premio Nacional de Cuento 2026.

La Universidad de las Américas Puebla ( UDLAP) organizará este miércoles el Encuentro de Editores Culturales, un evento diseñado para examinar el estado actual del periodismo especializado en el ámbito de las artes y las humanidades. Esta actividad se desarrolla como parte integral de las celebraciones y actividades asociadas al Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026, consolidando el compromiso institucional con la promoción de la literatura y las expresiones artísticas en México.

La sesión conversatoria está programada para comenzar a las 12:00 horas y tendrá como sede las instalaciones de la UDLAP Extensión Ciudad de México, ubicadas específicamente en Paseo de la Reforma 180, piso 16. La entrada al evento es libre y se encuentra abierta a todo el público en general, facilitando el acceso democrático al diálogo sobre la difusión de la literatura y los retos contemporáneos que enfrentan los editores culturales.

Also read Los Ángeles Chargers ganan su primer encuentro de la temporada ante los Baltimore Ravens

Participantes y trayectoria editorial en México

El panel contará con la presencia de tres figuras destacadas del periodismo cultural mexicano, quienes aportarán perspectivas basadas en décadas de experiencia profesional. Mónica Mateos, jefa de la sección de Cultura del periódico La Jornada, encabezará la discusión junto con Alfredo Campos Villeda, director de Milenio Diario, y Adrián Figueroa Nolasco, editor de las secciones de Cultura y Academia de La Crónica de Hoy.

Mónica Mateos es periodista egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Inició su carrera profesional en 1988 en el diario El Nacional y desde 1991 forma parte de La Jornada, donde ha desarrollado una labor docente significativa en talleres especializados como el Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia del INBA y la Academia de San Carlos.

Adrián Figueroa Nolasco cuenta con una trayectoria de 30 años en el periodismo, habiendo trabajado como reportero y editor en El Sol de México y Excélsior. Actualmente, colabora en La Crónica de Hoy desde hace 19 años, donde creó el Premio Crónica. Entre sus logros editoriales destaca su libro Tiempo de encuentro, publicado en 2019 por la Secretaría de Cultura federal, que recopila entrevistas con personalidades científicas y artísticas.

Alfredo Campos Villeda, nacido en la Ciudad de México en 1967, posee una formación académica diversa que incluye Ciencias de la Comunicación en la UNAM, Lengua y Literatura Francesas en el Instituto Francés de América Latina (IFAL), y estudios de lengua italiana en la Sociedad Dante Alighieri. Complementa su perfil con diplomados en derechos humanos en el Tecnológico de Monterrey y literatura latinoamericana en la Universidad Anáhuac.

Detalles del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026

Antecedente directo de este encuentro es la presentación de la convocatoria para la segunda edición del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026. Este certamen busca fortalecer la creación literaria y contribuir a la formación de nuevas generaciones de escritores mexicanos, incorporando por primera vez una Categoría Juvenil en esta edición. El reconocimiento económico para la Categoría General asciende a 85 mil pesos, un monto que se distingue por ser específico para una sola narración dentro del panorama de premios literarios en México.

La convocatoria fue dada a conocer en la UDLAP Extensión Ciudad de México, con la participación de autoridades del Departamento de Letras y Humanidades. Como parte del evento inaugural, el escritor Enrique Escalona Ramos, ganador de la edición 2025, compartió su experiencia de manera virtual desde Francia, añadiendo una dimensión internacional al lanzamiento del concurso.

Cronograma y entrega de reconocimientos

El proceso competitivo del Premio Nacional de Cuento UDLAP 2026 avanzará a lo largo de los próximos meses hasta culminar con la entrega oficial del reconocimiento. La ceremonia de premiación para la ganadora o ganador de esta segunda edición está prevista para el próximo 3 de diciembre. Este acto se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, consolidando al certamen como un evento de alta visibilidad en el calendario literario nacional.

Esta iniciativa refleja el compromiso continuo de la UDLAP con el impulso a las distintas expresiones artísticas, incluyendo el teatro, la danza, las artes visuales y la música. Al integrar el diálogo sobre el periodismo cultural con el fomento a la creación literaria, la universidad establece un puente entre la difusión crítica y la producción artística, apoyando la visibilidad de los autores emergentes y consolidados en el ámbito nacional.