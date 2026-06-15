UFC en la Casa Blanca: Alex Pereira gana el título interino en histórico evento con Donald Trump

Un evento de UFC celebrado en los jardines de la Casa Blanca coincidió con el cumpleaños 80 de Donald Trump y vio a Alex Pereira proclamarse campeón interino de peso pesado tras vencer por TKO a Conor McGregor. La velada marcó la consolidación de la promoción de artes marciales mixtas en la cultura estadounidense y su estrecha alianza con el expresidente.

El evento de UFC celebrado en el South Lawn de la Casa Blanca marcó un hito histórico al ser el primer evento de artes marciales mixtas realizado en los terrenos de la residencia presidencial.

La velada, que coincidió con el cumpleaños 80 de Donald Trump, contó con la presencia del expresidente, quien caminó hacia la jaula entre música rock y cánticos patrióticos de los aficionados. En el combate principal, Alex Pereira derrotó por TKO (nocaut técnico) a 1:27 del segundo asalto al campeón interino de peso pesado, Conor McGregor, con una serie de codos y puños a la cabeza, reclamando el cinturón interino y preparando una revancha con el campeón lineal Tom Aspinall.

Este evento simbolizó la plena aceptación de la UFC en la cultura mainstream estadounidense, dejando atrás décadas de polémica y la etiqueta de "peleas de gallos humanas". La promoción, liderada por Dana White, ha establecido una estrecha relación con la "manosfera" de derecha y con Trump, quien apoyó a la organización en dos elecciones y presentó a White en convenciones republicanas.

La primera cartelera de White como presidente de la UFC se realizó en 2001 en el Trump Taj Mahal, y ahora, con Trump como expresidente, la promoción logró un escenario inimaginable: un evento de peleas en el césped de la Casa Blanca. Este acercamiento entre la UFC y el poder político ha generado dividendos mutuos, consolidando a la promoción como un fenómeno cultural y económico de gran magnitud en Estados Unidos





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