UFC Freedom 250: La Casa Blanca se transforma en un recinto de MMA para celebrar el cumpleaños de Trump y el 250 aniversario de la Independencia

La UFC organizó un histórico evento al aire libre en el South Lawn de la Casa Blanca, combinando artes marciales mixtas con espectáculos patrióticos y militares para conmemorar el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y el 250 aniversario de la Declaración de Independencia, horas después del anuncio del acuerdo entre EE.UU. e Irán.

Horas después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo para poner fin a la guerra y abrir el estrecho de Ormuz, lo que alivió la economía global tras más de tres meses de conflictos, la Casa Blanca -símbolo de la democracia estadounidense y conocida como la casa del pueblo- transformó su patio trasero en un recinto de artes marciales mixtas .

El evento UFC Freedom 250, celebrado en el South Lawn el 14 de junio de 2026, coincidió con el 80 cumpleaños del presidente Donald Trump y el 250 aniversario de la Declaración de Independencia. El presidente, acompañado por Dana White, jefe de la UFC, surgió desde la Oficina Oval hacia el balcón del Salón Azul mientras los cánticos de "¡USA!

" retumbaban y aviones de combate surcaban el cielo. La velada, que incluyó siete peleas masculinas, estuvo impregnada de un fuerte patriotismo: la Banda de los Marines interpretó música frente a la residencia, Zac Brown entonó el himno nacional -rara vez escuchado en eventos de la UFC por la diversidad de nacionalidades de los luchadores-, y los Blue Angels y Thunderbirds realizaron un sobrevuelo. Bruce Buffer, el icónico anunciador, vistió un traje con estrellas doradas y mini banderas estadounidenses.

Diego Lopes, quien entró al ritmo de "La Chona", noqueó a Steve Garcia en el segundo asalto, desatando la euforia de los asistentes. Bo Nickal, tras vencer por TKO a Kyle Daukaus, agradeció a Trump por llevar la UFC y la icónica jaula octagonal, conocida como "la garra", al césped de la Casa Blanca, tradicional escenario del Easter Egg Roll.

Según documentos del Servicio de Parques Nacionales, la construcción de la arena requirió una inversión superior a los 60 millones de dólares y decenas de miles de horas de trabajo. Este evento marcó la consolidación de la relación entre Trump y White, que comenzó en 2001 con la primera cartelera de la UFC en el Trump Taj Mahal.

White ha presentado a Trump en dos Convenciones Nacionales Republicanas, y el presidente ha asistido a cuatro eventos de la UFC durante su mandato, siempre rodeado de un ambiente de rock y cánticos patrióticos





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