La UIF bloquea a Juan Carlos Cuervo Escalona por su vínculo con el escándalo Taddei. Se investiga desvío de 8,870 millones de pesos en contratos fraudulentos del Instituto Nacional Electoral.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha oficializado la inclusión de Juan Carlos Cuervo Escalona en la Lista de Personas Bloqueadas debido a su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta medida administrativa restringe de manera inmediata el acceso del exfuncionario al sistema financiero nacional, impidiendo cualquier movimiento de capital en instituciones bancarias del país.

Cuervo Escalona, quien se desempeñó como titular de la Dirección de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), enfrenta esta restricción cautelar dentro de los protocolos de prevención financiera mientras continúan las indagatorias. Su situación se entrelaza directamente con el escándalo conocido como caso Taddei, que sacudió a la institución electoral durante el año 2026.

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Detalles del Caso Taddei y Desvíos Millonarios

El escándalo estalló a finales de octubre de 2026, momento en el que se filtró material audiovisual que vinculaba a Guadalupe Taddei Zavala, entonces consejera presidenta del INE, con una supuesta red de corrupción. Los videos mostraban encuentros privados y aparentes entregas de dinero en efectivo entre la exfuncionaria y José Alfredo Hernández Casillas, operador de un conglomerado de firmas proveedoras.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en la Cuenta Pública 2025 irregularidades en contratos electorales que acumulaban un monto superior a 8,870 millones de pesos. Durante la gestión de Taddei, el 96 por ciento de las contrataciones se asignaron por adjudicación directa, lo que señala presuntos esquemas de simulación de competencia y triangulación financiera para desviar recursos públicos.

Vínculos con Proveedores y Empresas Específicas

Las investigaciones periodísticas indican que Juan Carlos Cuervo Escalona mantenía presuntos vínculos estrechos con los hermanos Hernández Casillas. Estas personas han sido identificadas como figuras con influencia en los procesos de adjudicación y en la celebración de contratos al interior del instituto electoral, facilitando el desvío de fondos hacia empresas como Cajas Graf y Corporativo ZEG.

Se alega que mediante mecanismos irregulares de contratación electoral se simulaban procesos de competencia económica. Este patrón permitía asignar recursos asignados a la institución a proveedores seleccionados arbitrariamente, constituyendo la base de la denuncia presentada por la defensa del Estado frente a estas prácticas ilícitas.

Renuncias y Respuestas Legales ante el Escándalo

Ante la presión institucional y mediática derivada de estas revelaciones, Guadalupe Taddei Zavala presentó su renuncia al cargo el 26 de octubre de 2026. Argumentó la necesidad de salvaguardar la estabilidad del organismo de cara al proceso electoral de 2027, tras lo cual la consejera Blanca Cruz García asumió la presidencia provisional de manera interina.

La defensa y el entorno cercano de la exfuncionaria han rechazado contundentemente las acusaciones de enriquecimiento ilícito. Sosteniendo que las grabaciones fueron sacadas de contexto, argumentan que forman parte de una campaña de golpeteo político diseñada para desestabilizar la autoridad del órgano electoral en un periodo crítico.

Medidas Judiciales y Consecuencias Financieras Actuales

Las autoridades ministeriales continúan avanzando en la integración de las carpetas de investigación correspondientes con la finalidad de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades legales. El propio INE presentó denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) para perseguir penalmente a los implicados en la cadena de corrupción.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado el bloqueo preventivo de cuentas bancarias no solo de Taddei, sino también de decenas de personas y empresas vinculadas a la indagatoria. Esta medida busca proteger el patrimonio público y asegurar que los recursos no sean dispersados mientras se definen las responsabilidades penales y administrativas en los tribunales mexicanos.