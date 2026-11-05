UIF Bloquea Cuentas y Denuncia ante FGR a Proveedores del INE en Caso Taddei

La UIF bloqueó cuentas de 40 proveedores del INE por riesgos financieros en la gestión de Guadalupe Taddei. El INE también prepara denuncia contra responsables ante la FGR por irregularidades en contratos electorales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha ordenado el bloqueo inmediato de las cuentas bancarias de 40 entidades vinculadas a proveedores electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta medida restrictiva abarca a 25 personas físicas y 15 personas morales que operaron bajo la administración de la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei. La renuncia de Taddei al frente del INE se hizo oficial el pasado 25 de octubre, desencadenando una ola de investigaciones internas y externas para esclarecer posibles actos delictivos.

Detalles del Bloqueo y Análisis Financiero

El mecanismo de intervención se activa tras identificar movimientos financieros con elementos de riesgo significativo que requieren una revisión exhaustiva. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó que la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es el resultado directo de los análisis financieros realizados por la UIF. Este procedimiento tiene un carácter estrictamente preventivo y administrativo, lo que significa que no constituye una sentencia definitiva ni una declaración de responsabilidad penal sobre los implicados.

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La legislación vigente garantiza que todas las personas involucradas conservan sus mecanismos de defensa y la garantía de audiencia. Por lo tanto, estas medidas iniciales no impiden que los afectados puedan ejercer sus derechos legales. La UIF ha remitido la información recopilada a las autoridades competentes para que evalúen si existen suficientes indicios para proceder con acciones legales mayores contra las empresas y individuos señalados.

Denuncias de la SHCP y el INE ante la Fiscalía

Paralelamente a la medida administrativa de la UIF, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este paso busca que el Ministerio Público inicie una investigación penal formal para determinar si las operaciones identificadas constituyen delitos financieros. La denuncia no se limita a la expresidenta del instituto, sino que busca responsabilidad sobre cualquier integrante de la estructura administrativa.

Blanca Cruz, quien ocupa la presidencia provisional del INE, anunció que el Consejo General ha alcanzado un acuerdo entre las diez consejerías para presentar una denuncia conjunta. Los equipos jurídicos del instituto están finalizando el documento legal que solicitará la investigación de funcionarios y exfuncionarios. La estrategia contempla responsabilizar a cualquier persona cuya actuación pueda constituir un delito, abarcando desde la Secretaría Ejecutiva hasta las distintas direcciones generales del organismo.

Investigación de Contratos y Vínculos Empresariales

Las investigaciones se centran en la asignación de contratos electorales y en los vínculos estrechos entre la gestión de Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas. Este empresario ha sido señalado como uno de los principales beneficiarios de las adjudicaciones realizadas por el INE durante el periodo bajo escrutinio. La evidencia incluye grabaciones de conversaciones en las que ambos discutían cifras detalladas y hablaban explícitamente sobre un posible reparto de ganancias millonarias derivadas de los contratos del organismo.

Estos hechos ya han llamado la atención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control del INE. Ambas instancias están realizando revisiones técnicas para establecer si existen elementos administrativos que confirmen la responsabilidad de los implicados. La convergencia de las acciones de la UIF, la SHCP, el INE y las auditorías superiores sugiere que las consecuencias legales y administrativas para los proveedores y funcionarios involucrados serán profundas y multifacéticas.