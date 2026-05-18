UIF congela cuentas bancarias de personas sospechadas de hetefinarla de extradición

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias de 10 personas, entre las que se encuentra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, en solicitud de detención con fines de extradición. La medida se tomó por prevención para proteger la integridad del sistema financiero nacional.

La UIF congeló la cuenta bancaria de Rubén Rocha Moya durante medidas preventivas en indicios de extradición. La UIF anunció que las cuentas bancarias de las 10 personas, entre las que se encuentra el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, en las solicitudes de detención por extradición, fueron congeladas con carácter preventivo para proteger la integridad del sistema financiero nacional.

Debido a las relaciones de corresponsalía entre los bancos mexicanos y las entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos a clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP). La UIF también indicó que las medidas adoptadas no equivalen a una determinación definitiva y que no atribuyen responsabilidad alguna, sino que son acciones administrativas preventivas. Hemos estado analizando información y documentación relacionada con las PEP que se encuentran en la Lista de Personas Bloqueadas.

Las personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas tienen acceso a los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable. Algunos ejemplos son el ejercicio de la Garantía de Audiencia y la oportunidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que consideren procedentes





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