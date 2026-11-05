UIF congela cuentas de Taddei y Hernández Casillas por contratos electorales

La UIF bloquea activos de Guadalupe Taddei y empresarios vinculados a redes de proveedores del INE por operaciones sospechosas en licitaciones.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció el congelamiento de cuentas bancarias de cuarenta entidades, incluyendo personas físicas y empresas, asociadas con proveedores de materiales electorales. Entre los afectados se encuentran la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y el empresario Alfredo Hernández Casillas. Esta medida preventiva busca detener posibles flujos financieros irregulares detectados durante las revisiones fiscales.

Mecanismo de bloqueo y responsabilidades penales

El organismo emitió un comunicado detallando que la Lista de Personas Bloqueadas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluye veinticinco individuos y quince compañías. La UIF presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar investigaciones sobre posibles responsabilidades penales derivadas de estas operaciones. El directorio señala que el bloqueo tiene carácter preventivo y no constituye una determinación final de culpabilidad, garantizando los derechos de audiencia y defensa de los involucrados.

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Posiciones de Sheinbaum y auditorías previas

Minutos después del anuncio oficial, la Presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X atribuyendo a dos grupos empresariales el control exclusivo de los contratos para producir materiales electorales durante más de veinte años. La mandataria también cuestionó la reforma electoral de 2014, que otorgó al Consejo General del INE la facultad de nombrar consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples). Estos conglomerados ya figuraban en las investigaciones presentadas por el auditor superior Aureliano Hernández Palacios Cardel ante la Cámara de Diputados el pasado treinta de octubre.

Impacto financiero en redes GC y GHC

Bajo las denominaciones GC y GHC, ambas redes acumularon operaciones por ocho mil ochocientos setenta millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026. De este total, tres mil setecientos noventa millones de pesos corresponden específicamente al sector electoral. La ASF identificó al grupo GC integrado por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Formas Finas de México y Gráficas Corona, con operaciones por seis mil seiscientos trece millones de pesos. Por su parte, el conglomerado GHC comprende Corporativo ZEG, C Graph, Seriplast de México, Reconstrucción y Comunicación y TOL Producciones, alcanzando otros dos mil veintisiete millones de pesos.

Vínculos empresariales y competencia simulada

El Órgano Interno de Control (OIC) del INE, bajo la titularidad de Víctor Hugo Carvente Contreras, identificó cinco empresas con socios o representantes comunes que obtuvieron contratos por dos mil cuatrocientos sesenta y uno millones de pesos con organismos electorales estatales entre 2014 y 2025. Cajas Graf y Formas Finas y Materiales concentraron la mayor parte de estos contratos, sumando más de mil ochocientos millones de pesos. El contralor señaló vínculos entre estas compañías e indicios de competencia simulada en los procesos de adjudicación, incluyendo subcontrataciones entre competidores de una misma licitación.

Renuncia de Espino y consecuencias políticas

Claudia Arlett Espino, exsecretaria ejecutiva del INE y considerada la segunda al mando durante la gestión de Taddei Zavala, renunció a su cargo en el gobierno de Chihuahua días después de ser exhibida en un video con José Alfredo Hernández Casillas. Espino presentó su renuncia irrevocable mediante escrito dirigido a las secretarías de Hacienda y de Seguridad Pública de Chihuahua, comunicando su separación de la dirección general adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las grabaciones difundidas el treinta y uno de octubre mostraban conversaciones sobre el enojo de Taddei por publicaciones sobre una camioneta BMW blindada utilizada por la entonces presidenta del INE.