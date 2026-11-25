La UIF bloquea nuevamente las cuentas de Rubén Rocha Moya al rechazar tribunal la suspensión. El gobernador con licencia no podrá usar pensiones del ISSSTE, IMSS y UAS ante orden judicial.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha reactivado el bloqueo integral de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia, tras una resolución judicial que anula la medida temporal que permitía el acceso a sus recursos. Este决定 deroga la suspensión provisional otorgada por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la cual había sido acatada por la UIF el pasado 5 de noviembre para permitir un desbloqueo parcial.

Razonamientos judiciales y legales sobre el desbloqueo

La decisión final del órgano jurisdiccional negó la suspensión que otorgaba a Rubén Rocha Moya la posibilidad de disponer de los fondos correspondientes a sus pensiones. La UIF había interpuesto un recurso de reclamación contra la determinación original, argumentando que liberar ese dinero afectaría gravemente el orden público y el interés social. Con la confirmación del fallo, el exmandatario estatal queda impedido de retirar los recursos ya depositados en las cuentas señaladas, así como de disponer de los depósitos futuros correspondientes a sus pensiones.

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La defensa de Rubén Rocha Moya había solicitado ante la autoridad competente la habilitación de una cuenta bancaria exclusiva para recibir los recursos o el establecimiento de una cantidad periódica diseñada para cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, el tribunal rechazó ambas peticiones de manera categórica. Esto implica que la restricciones financieras impuestas continúan vigentes sin excepciones para gastos corrientes o personales, manteniendo el estatus quo de congelamiento total de los activos financieros identificados bajo investigación.

Origen de las pensiones y mecanismos del bloqueo

Las tres pensiones sujetas al bloqueo corresponden a prestaciones diversas: una por viudez otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y una tercera por jubilación de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El acceso a estos ingresos había sido restituido parcialmente cuando la Segunda Sala Regional en Sinaloa concedió la suspensión provisional inicial.

La medida aplicada por la UIF el 5 de noviembre quedó sin efecto inmediato tras la reclamación presentada por la propia dependencia financiera. El proceso legal demuestra la capacidad de la UIF para revertir decisiones administrativas que considera contrarias a la estabilidad financiera del estado. El mecanismo actual impide cualquier movimiento de capital, asegurando que los fondos permanezcan inmovilizados hasta que se resuelvan las disputas legales subyacentes y se determine el destino final de estos recursos estatales y privados.

Contexto de las acusaciones federales y futuras implicaciones

Las cuentas bancarias vinculadas con Rubén Rocha Moya fueron inmovilizadas originalmente desde mayo de 2026, en el contexto de las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el entonces gobernador y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. El 29 de abril, autoridades estadounidenses señalaron a Rubén Rocha Moya y a otras nueve personas por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y supuesta colaboración con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.

Rubén Rocha Moya ha rechazado públicamente los señalamientos realizados por las autoridades internacionales y nacionales. Además, enfrenta indagatorias en México, mientras continúa el litigio relacionado con el bloqueo de sus cuentas bancarias. Es fundamental recordar que las acusaciones en su contra no constituyen por sí mismas una sentencia condenatoria, por lo que prevalece la presunción de inocencia según el marco legal vigente. La situación financiera actual refleja la intersección entre la justicia administrativa nacional y la cooperación internacional en casos de alta complejidad política y legal.