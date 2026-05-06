Ultimátum de Javier Aguirre: Disciplina y Tensión en la Selección Mexicana

El técnico Javier Aguirre impone una fecha límite estricta para la presentación de los convocados al CAR, provocando conflictos entre la FMF y clubes como Chivas y Toluca.

El entorno del fútbol mexicano se encuentra en un estado de máxima tensión tras las recientes declaraciones y medidas implementadas por el director técnico de la Selección Mexicana , Javier Aguirre .

El estratega ha impuesto una directriz tajante y sin margen de error para todos los futbolistas convocados: la presentación obligatoria en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) este miércoles 6 de mayo antes de las 20:00 horas. Esta medida no es simplemente un trámite administrativo, sino que representa una prueba de compromiso y disciplina para los jugadores.

Aguirre ha sido enfático al señalar que cualquier futbolista que no se presente a la concentración en el horario establecido quedará automáticamente fuera de los planes del equipo. Lo más alarmante para los seleccionados es la advertencia implícita y explícita de que el incumplimiento de esta orden podría significar la exclusión definitiva de la Copa del Mundo, un golpe devastador para cualquier carrera profesional en el deporte rey.

En el caso específico del Club Guadalajara, la situación ha generado un intenso debate interno y mediático. De los cinco jugadores seleccionados del Rebaño Sagrado, cuatro cumplieron puntualmente con el llamado y se reportaron en las instalaciones del Verde Valle para posteriormente trasladarse al CAR. Estos jugadores son Armando Hormiga González, Roberto Piojo Alvarado, Luis Romo y Raúl Tala Rangel, quienes demostraron su alineación con los objetivos del equipo nacional.

Sin embargo, la incertidumbre recayó sobre el mediocampista mexicoestadounidense del club, quien no se presentó a entrenar inicialmente con el equipo. El jugador había aprovechado sus días de descanso para viajar a los Estados Unidos con el fin de visitar a su núcleo familiar, y aunque tenía planeado regresar a la Ciudad de México el miércoles, permaneció en territorio estadounidense a la espera de instrucciones precisas por parte de la directiva de Chivas.

Este incidente puso de manifiesto la falta de comunicación coordinada entre el club y la federación, poniendo en riesgo la permanencia del jugador en el proyecto de Aguirre. La crisis de reportes no se limitó únicamente a Chivas, ya que el Club América también se vio envuelto en una atmósfera de incertidumbre tras un empate contra Pumas UNAM en el Clausura 2026.

La tensión escaló cuando el presidente de la institución rojiblanca expresó públicamente en sus redes sociales la necesidad imperativa de contar con sus jugadores, especialmente al observar que otros equipos, como el Toluca, contarían con piezas clave como Alexis Vega y Jesús Gallardo para enfrentamientos cruciales en la Concachampions. La directiva del Guadalajara insistió en que los acuerdos deben ser respetados por todas las partes involucradas, instruyendo a su Dirección Deportiva que los jugadores se reportaran en las instalaciones del club antes de cualquier otra actividad.

Esta pugna de poder entre los intereses institucionales de los clubes y las exigencias de la selección generó un clima de inestabilidad que obligó a la intervención de las máximas autoridades del fútbol nacional. Finalmente, la resolución de este conflicto llegó a través de la mediación del alto comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF). Tras una serie de comunicaciones urgentes con la directiva de Chivas, se logró retomar el acuerdo inicial que priorizaba la convocatoria nacional.

Bajo esta presión administrativa, los futbolistas del cuadro rojiblanco abandonaron el Verde Valle para sumarse a la concentración en el CAR antes del límite de las 20:00 horas. De manera similar, se confirmó que Alexis Vega y Jesús Gallardo no participarían con el Toluca en su encuentro nocturno contra el LAFC, priorizando su responsabilidad con el combinado nacional.

Este episodio subraya la jerarquía que la FMF busca restablecer bajo el mando de Javier Aguirre, donde la disciplina y el respeto a la selección están por encima de cualquier compromiso contractual o interés particular de los clubes, marcando el inicio de una era de mano dura en el camino hacia el Mundial





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