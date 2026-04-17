Ultra Sky Pico 2026: Orizaba se Prepara para la Ultramaratón Más Exigente del Año

La Ultra Sky Pico 2026, una de las carreras de trail running más demandantes, se celebrará en Orizaba del 27 al 29 de noviembre, ofreciendo distancias de 100, 50, 25, 14 km y una modalidad nocturna, esperando 700 participantes.

Orizaba , Veracruz.- La emocionante carrera de trail running Ultra Sky Pico 2026 está lista para desafiar a los atletas más audaces del 27 al 29 de noviembre en el majestuoso entorno de Orizaba . Esta competencia se ha consolidado rápidamente como una de las pruebas más exigentes y esperadas dentro del panorama del trail running , atrayendo a corredores de todo el país en busca de superar sus límites en un escenario natural incomparable.

La presentación oficial del evento contó con la distinguida presencia de Luis Pastor Franco y Oscar Magañón, representantes de Cicle Sky, una de las organizaciones clave detrás de esta iniciativa, quienes junto a Alberto Gochicoa, Martín Moreno y Rodolfo Hernández, del colectivo Corremontes, compartieron los detalles que harán de esta edición un hito. Bernardo Peláez Domínguez, coordinador de Comunicación Social de Orizaba, también estuvo presente, subrayando el apoyo institucional y la importancia del evento para la promoción turística y deportiva de la región. Los organizadores enfatizaron durante la presentación que la Ultra Sky Pico 2026 no solo busca evolucionar y ganar mayor proyección a nivel nacional, sino que mantiene firmemente la esencia que la ha caracterizado desde sus inicios: un desafío puro de resistencia y conexión con la naturaleza. Esta edición ofrecerá una gama de distancias diseñadas para adaptarse a diferentes niveles de experiencia y preparación, garantizando que tanto los corredores élite como los aficionados encuentren su reto. Las opciones incluyen una ultramaratón de 100 kilómetros, una exigente carrera de 50 kilómetros, un recorrido de 25 kilómetros y una distancia más accesible de 14 kilómetros. Además, como novedad que promete añadir un nivel extra de adrenalina y estrategia, se presentará una modalidad nocturna, desafiando la percepción y la resistencia bajo el manto estrellado de las montañas de Orizaba. Se espera una afluencia significativa de competidores, con la meta de alcanzar aproximadamente 700 participantes, superando así los más de 500 que se dieron cita en la edición anterior, lo que demuestra el creciente interés y la reputación del evento. La elección de Orizaba como sede no es casual; sus imponentes montañas, sus senderos escarpados y sus condiciones climáticas a menudo cambiantes exigen a los corredores una preparación rigurosa, conocimiento del terreno y un equipo especializado de alta calidad, elementos que definen la filosofía de la Ultra Sky Pico. La naturaleza del recorrido de la Ultra Sky Pico 2026 es un factor determinante en su prestigio. Los participantes se adentrarán en terrenos montañosos que pondrán a prueba su fortaleza física y mental. Las rutas han sido diseñadas con un nivel de exigencia considerable, caracterizadas por ascensos pronunciados, descensos técnicos y senderos irregulares que requieren una técnica de carrera depurada y una constante adaptación a las cambiantes condiciones del entorno. La altitud, la variación de temperatura a lo largo del día y la posibilidad de precipitaciones inesperadas son elementos que incrementan la dificultad y la necesidad de una planificación meticulosa. La seguridad y la experiencia del corredor son primordiales para los organizadores, quienes reiteran la importancia de la preparación, el conocimiento de las técnicas de supervivencia en montaña y la utilización de equipo homologado, como mochilas de hidratación, linternas frontales de alta potencia, vestimenta adecuada para condiciones extremas y calzado de trail running diseñado para ofrecer el máximo agarre y protección. La Ultra Sky Pico 2026 se perfila no solo como una competencia deportiva de alto nivel, sino como una experiencia transformadora que conecta a los corredores con la fuerza indomable de la naturaleza y la resiliencia de su propio espíritu. La noticia relacionada con el Fondo Ambiental Veracruzano y su posible uso ante derrames subraya la importancia de la conservación ambiental y la preparación ante contingencias en la región, un aspecto que indirectamente resalta el valor de eventos que promueven la apreciación y el cuidado de los entornos naturales





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