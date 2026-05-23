Un accidente deja a una unidad de transporte de personal volcada y a dos personas lesionadas en Saltilo, a la altura de la colonia Miravalle, tras un impacto entre un Toyota Avanza y un Mazda

Un Toyota Avanza de transporte de personal circulaba sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez de oriente a poniente cuando, al llegar al cruce con la calle Alejandría, fue impactada por un Mazda de norte a sur. Por una presunta distracción al volante, el conductor del Mazda ignoró el señalamiento de alto, quitándole el derecho de paso a la unidad de transporte. Tras el impacto, el vehículo de personal fue proyectado contra el camellón central y acabó volcado sobre la vialidad.

Un accidente registrado en Saltilo , a la altura de la colonia Miravalle, dejó como saldo una unidad de transporte de personal volcada y dos personas lesionadas.

Se trata de un Toyota Avanza de transporte de personal que circulaba hacia el poniente sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez cuando, en el cruce con la calle Alejandría, fue impactado por un Mazda que circulaba de norte a sur. Por una presunta distracción al volante, el conductor del Mazda ignoró el señalamiento de alto, quitándole el derecho de paso a la unidad de transporte.

Tras el impacto, el vehículo de personal fue proyectado contra el camellón central, el cual funcionó como rampa y provocó que terminara volcado sobre la vialidad. Testigos de lo ocurrido realizaron el reporte al sistema de emergencias 911 y elementos de Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del accidente y abanderar la circulación.

Paramédicos de Cruz Roja brindaron atención a los tripulantes de la unidad volcada, y dos personas, un hombre y una mujer, resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital privado. El conductor del Mazda quedó detenido y a disposición de las autoridades correspondientes. Según el reporte, no se encontraba bajo los efectos del alcohol y el accidente habría sido provocado por una distracción al volante





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