Un año de asesinato de colaboradores: Ximena y Pepe

Este año se cumplieron un año desde el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas y trabajadoras, dedicada a construir comunidad y transformar la ciudad.

Un año se cumpla desde el doble asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Amigos y familiares se reunieron este miércoles en Calzada de Tlalpan a la altura de la calle Napoleón, colonia Moderna, en la alcaldía Benito Juárez, en el punto exacto donde fueron atacados con arma de fuego el 20 de mayo de 2025.

"Justicia, verdad y memoria para Ximena y José", exigieron con una manta rodeada de flores y velas. Al sitio llegó la jefa de Gobierno, quien prefirió no hacer declaraciones a medios de comunicación y escuchó una misa realizada en memoria de sus colaboradores.

"Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido.

Verdad y justicia", publicó Brugada en X. Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas. Dedicaron su vida a servir, a construir comunidad y a transformar esta ciudad. Su ausencia duele todos los días.

Permanece viva su memoria y el cariño...

" y "Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas", son los fragmentos del texto





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