Un clásico atípico en pesadilla del Barcelona, primeros aritrros y bajas

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Ante una semana para el olvido en el cuadro blanco por las peleas entre Aurelien Tchouameni y Fede Valverde , que derivaron en multas, pero sin suspensiones, el coronarse al conjunto culer, puede ser un hecho atípico en estos días de pesadilla.

Cabe recordar que para este partido ni Kylian Mbappé ni Lamine Yamal están disponibles por lesión. Este es el historial reciente de los partidos entre Barcelona y Real Madrid. ÁRBITRO DEL BARCELONA VS. REAL MADRID Alejandro Hernández Hernández es el árbitro que el CTA ha designado para dirigir el Clásico entre Barcelona y el Real Madrid en el que los culés pueden alzarse con LaLiga. En el VAR estará Javier Iglesias Villanueva.

Será el sexto Clásico que dirija Hernández Hernández, que la temporada pasada ya arbitró el Barcelona 4-3 Real Madrid correspondiente a la jornada 35. Las bajas en el Barcelona El conjunto dirigido por Hansi Flick tiene casi plantel completo ante el regreso de Raphinha, pero aún así tiene estas bajas





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Ante Una Semana Para El Olvido Balones Amarillos Y Sin Suspensiones Historial Reciente De Los Partidos Arbitros Para El Clásico Bajas En El Barcelona

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