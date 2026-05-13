Un comunicado sobre la paz en Guerrero

El comunicado relata que autoridades mexicanas comunicaron con líderes en conflicto en Guerrero, entre ellos, Los Ardillos e Indigenous Community of Guerrero (CIPOG-EZ). Se les habló de la necesidad y urgencia de recuperar la paz en la región y se les invitó a terminar las disputas y bloqueos en paz. Dijo la secretaria de Gobernación que los líderes estuvieron de acuerdo y que se les planteó una mesa de diálogo.

Las autoridades mexicanas informaron en un comunicado que se comunicaron con líderes en conflicto, entre ellos los grupos Los Ardillos y el Consejo Indígena Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), en Guerrero.

Se les informó de la necesidad y urgencias de lograr la paz y que se finalicen las disputas y los bloqueos de manera pacífica para que ingresen fuerzas del orden y restablezcan el orden, así como la atención a los heridos. Los líderes estuvieron de acuerdo con el planteamiento y la secretaria de Gobernación y los líderes estuvieron de acuerdo en su planteamiento, se lee en el comunicado.

Además, se informó que Célso Ortega Jiménez, líder de Los Ardillos sobre la Montaña de Guerrero, ha sido responsable de costales con cuerpos mutilados y decapitados, y se ha unido a grupos como el cobro de piso y la imposición de cuotas desde la sierra. La Fiscalía General del Estado informó que militares no repelieron a Los Ardillos para evitar una confrontación y proteger y preservar a la población





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