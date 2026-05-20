Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provoca un accidente vial en Saltillo

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provoca un accidente vial durante la madrugada del miércoles sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo. Se registraron cuantiosos daños materiales y una fuerte movilización de cuerpos de emergencia cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa impactó por alcance a un taxi Chevrolet Aveo y terminó estrellándose contra la barrera metálica de protección del puente. Afortunadamente, ninguno de los pasajeros presentó lesiones de gravedad y fueron valorados en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol provocó un accidente vial durante la madrugada del miércoles sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez en Saltillo.

Los hechos ocurrieron en los carriles con dirección de norte a sur, justo en la subida del puente ubicado a la altura de la calle 21 de Marzo, en la colonia San Ramón. Según los primeros reportes, el percance se produjo alrededor de las 01:00 horas cuando el conductor de un vehículo Chevrolet Corsa circulaba presumiblemente a exceso de velocidad y en estado inconveniente. En esas condiciones, impactó por alcance a un taxi Chevrolet Aveo.

Debido al fuerte golpe, el conductor del vehículo de alquiler perdió el control del volante y terminó estrellándose contra la barrera metálica de protección del puente. Por su parte, el automóvil responsable también giró tras el impacto y terminó golpeando la estructura de contención





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