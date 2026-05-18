Este evento transforma vidas a traves de la donacion de cabello natural y ayuda a ninos con cnacer a volver a sonreir.

"Un Dia de Pelos" en Silao reune 145 trenzas y 400 kilos de tapitas para ninos con cnacer Sexta edicion de "Un Dia de Pelos" en Plaza Libertad, Silao , recolecto 145 donaciones de cabello y 400 kg de tapitas para apoyar a pacientes infantiles"Un Dia de Pelos" en Silao reune 145 trenzas y 400 kilos de tapitas para ninos con cnacer Lo que para muchas personas es simplemente cabello que rapidamente vuelve a crecer, para decenas de ninas y ninos que luchan contra el cnacer significa una valiosa oportunidad para volver a sonreir.

Este domingo se realizo en la Plaza Libertad la sexta edicion del evento"Un Dia de Pelos" la sexta edicion del evento"", donde desde temprana hora, familias silaoenses acudieron a sumarse a esta causa que transforma vidas a traves de la donacion de cabello natural. Las trenzas recolectadas seran entregadas a, una organizacion que se dedica a la confeccion y diseo de pelucas oncologicas para pacientes infantiles que han perdido su cabello como consecuencia de los tratamientos medicos.

"Un Dia de Pelos" en Silao reune 145 trenzas y 400 kilos de tapitas para ninos con cnacer Ademas de la donacion de cabello, las personas asistentes mostraron su lado mas solidario y entregaron tapitas de plastico. El material recaudado sera puesto en manos del, institucion que genera recursos destinados a la aplicacion de quimiohiperquimioterapias y la entrega de medicamentos a ninas y ninos en tod





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