Un dramático empate en el global da paso a penales y Martinoli habla de su futuro en las Águilas

Un apasionante partido de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 en Liga BBVA MX Varonil para los aficionados del fútbol en México, y un logro histórico para los Universitarios gracias a su mejor rueda en la tabla y la ventaja en los penales.

Un dramático empate 6-6 en el global que le dio el pase a los Universitarios gracias a su mejor posición en la tabla y tras un penal fallado por parte de Te, y que acabó con una épica frase de Martinoli en la conferencia de prensa: "En el día de la madre, Pumas le dieron en la madre al América ".

El estratega azulcrema dejó claro que está dispuesto a continuar en el proyecto e incluso habló sobre lo que necesita para mejorar el rendimiento del equipo para los próximos torneos, pero todo dependerá de lo que decidan los altos mandos. América termina un semestre sin títulos tras quedar fuera de la Liguilla y de la Copa de Campeones de la Concacaf tras perder ante el Nashville y tiene la oportunidad de remontar en los octavos de final de la Liga BBVA MX





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