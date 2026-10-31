En el mundo de los videojuegos, la seguridad de la plataforma siempre ha sido un tema crítico. Recientemente, un hacker logró superar todas las barreras de seguridad de la PlayStation 5, desatando una carrera por entender su método. Otro especialista en ciberseguridad capitalizó esta situación, cobrando a Sony la suma de 50,000 dólares por desglosarle el funcionamiento de la vulnerabilidad, un claro ejemplo de la importancia del llamado 'hackeo ético' en la industria tecnológica moderna.

Un hacker reventó toda la seguridad de PS5. Ahora otro ha cobrado 50,000 dólares a Sony por explicar cómo lo hizo En el mundo de los videojuegos, la seguridad de la plataforma siempre ha sido un tema crítico.

Recientemente, un hacker logró superar todas las barreras de seguridad de la PlayStation 5, desatando una carrera por entender su método. Otro especialista en ciberseguridad capitalizó esta situación, cobrando a Sony la suma de 50,000 dólares por desglosarle el funcionamiento de la vulnerabilidad, un claro ejemplo de la importancia del llamado 'hackeo ético' en la industria tecnológica moderna.