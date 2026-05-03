Un Homenaje a Falla al Borde del Naufragio: Reseña de la Producción en Bellas Artes

Una ambiciosa producción en el Palacio de Bellas Artes en honor a Manuel de Falla estuvo a punto de fracasar debido a problemas con el concertador original, pero fue salvada por la intervención de Alejandro Miyaki. La reseña analiza los aciertos y desaciertos de la puesta en escena, la elección de los intérpretes y la fusión de la ópera y la danza.

El Palacio de Bellas Artes culminó el siete de mayo una ambiciosa producción en homenaje al compositor Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento y el 80 de su fallecimiento.

El proyecto, que fusionó a la Ópera de Bellas Artes y la Compañía Nacional de Danza, bajo la dirección de Marcelo Lombardero y Erick Rodríguez respectivamente, buscaba revivir la colaboración escénica que floreció hace cuatro décadas bajo la coordinación de Fernando Lozano. La magnitud de la producción era considerable, involucrando a un gran número de artistas, muchos de ellos invitados directamente desde España, para garantizar la autenticidad de la representación.

Sin embargo, el proyecto estuvo a punto de fracasar debido a problemas con el concertador original, Abdiel Vázquez, cuya falta de experiencia y comportamiento pretencioso generaron desconfianza entre los músicos de la Orquesta del Teatro, quienes se negaron a trabajar con él. Afortunadamente, la intervención de Alejandro Miyaki, director asistente con una sólida trayectoria en la dirección de ópera, evitó el desastre. Miyaki logró sortear un ambiente adverso y llevar adelante los ensayos y la puesta en escena.

La primera función, dirigida escénicamente por Nuria Castejón, fusionó las tramas de 'El amor brujo' y 'La vida breve', generando opiniones divididas entre el público. Mientras que algunos elogiaron la escenografía de Ricardo Sánchez, otros la criticaron duramente.

La elección de Belem Rodríguez como Candela también fue objeto de debate, aunque el autor de la reseña considera que su interpretación, con la aspereza propia del cante flamenco, fue acertada, recordando que incluso versiones con cantantes de ópera reconocidas no lograron capturar la esencia de la obra como lo hizo Rocío Jurado. El vestuario, sin embargo, recibió críticas unánimes por su falta de viveza cromática, que terminó por aplanar a los personajes a pesar de la cuidadosa iluminación.

En general, la producción representó un ambicioso tributo a Manuel de Falla, salvado por la capacidad y experiencia de Alejandro Miyaki, y marcado por la controversia en torno a algunos aspectos de la puesta en escena y la elección de los intérpretes. La colaboración entre la Ópera y la Compañía Nacional de Danza, después de tanto tiempo, fue un logro en sí mismo, y el legado de Falla, con su rica combinación de elementos andaluces y líricos, continuó resonando en el Palacio de Bellas Artes.

La planificación meticulosa, a pesar del contratiempo inicial, permitió que el homenaje al compositor gaditano se llevara a cabo con éxito, aunque no exento de críticas y debates. La experiencia de Miyaki fue fundamental para superar las dificultades y garantizar que la música y la danza de Falla brillaran en el escenario.

La producción, con sus aciertos y desaciertos, dejó una huella imborrable en el Palacio de Bellas Artes y en el corazón de los amantes de la música y la danza española. La reseña destaca la importancia de la autenticidad en la interpretación de Falla, y la necesidad de comprender la esencia del cante flamenco para dar vida a personajes como Candela.

La producción, en definitiva, fue un reflejo de la complejidad y riqueza del legado de Manuel de Falla, y un testimonio de la pasión y el compromiso de los artistas que participaron en ella. La capacidad de Miyaki para asumir el reto y llevar adelante la producción, a pesar de las circunstancias adversas, es digna de elogio, y su experiencia en la dirección de ópera fue crucial para el éxito del proyecto.

La reseña concluye con una reflexión sobre la importancia de la colaboración entre diferentes disciplinas artísticas, y la necesidad de mantener vivo el legado de los grandes compositores como Manuel de Falla





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