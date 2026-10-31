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Un mexicano desaparecido y siete heridos en accidente ferroviario en Toledo

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Un mexicano desaparecido y siete heridos en accidente ferroviario en Toledo
SRE · España · Accidente Ferroviario

La SRE confirmó que un connacional está desaparecido y siete sufrieron lesiones leves en un accidente de tren en Toledo. La presidenta de México envió condolencias y aseguró que se está dando seguimiento a los afectados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ( SRE) informó que un ciudadano mexicano se encuentra desaparecido y siete más resultaron con lesiones leves después de un accidente ferroviario en la provincia de Toledo, España.

El siniestro ocurrió el 28 de octubre, involucrando un tren que viajaba de Madrid a Sevilla. La presidenta de México expresó sus condolencias y detalló que los heridos fueron atendidos y ya recibieron el alta, mientras que la persona desaparecida es de Aguascalientes. La SRE ha activado el protocolo de protección consular y se mantiene en contacto con las autoridades españolas para apoyar a las familias afectadas.

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