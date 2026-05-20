Un millón de pesos en medicamentos e insumos del Centro de Bienestar Animal para sacrificios a perros en Tecámac

La senadora Mariela Gutiérrez Escalante destinó más de 15 millones de pesos en medicamentos e insumos del Centro de Bienestar Animal para llevar a cabo los sacrificios a los perros durante su administración municipal en Tecámac.

NAUCALPAN, EDOMEX. - La senadora Mariela Gutiérrez Escalante, durante la administración municipal en Tecámac, destinó más de 15 millones de pesos a medicamentos e insumos del Centro de Bienestar Animal para realizar los sacrificios a los perros, conforme a la norma.

Esto, luego de los señalamientos y críticas por el sacrificio de 10 mil perros en el municipio durante su gestión como alcaldesa. La legisladora señaló que la revisión de los recursos destinados a ese centro corresponde a cuatro de los seis años de gobierno y que aún continúan con el análisis de los recursos aplicados en la área.

"Aquí estoy, yo no me escondo, doy la cara porque se invirtieron muchos millones de pesos en el medicamento necesario para hacerlo conforme a la norma. Vamos identificando 15 millones de pesos destinados al Centro de Bienestar Animal, pero llevamos apenas cuatro años. Se están analizando dos años.

", declaró. La senadora también afirmó que existieron casos en los que los propietarios entregaron a sus perros al municipio y que cada uno cuenta con expediente en el Centro de Bienestar Animal.

"Hubo dueños que nos entregaron a los perros y está el expediente, está en el Centro de Bienestar Animal", dijo. Adicional, confirmó que la investigación por la muerte de los 10 mil perros continúa en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)





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