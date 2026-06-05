Un muerto y dos heridos en dos accidentes viales en Galeana, Nuevo León; buscan a conductor fugitivo

Dos accidentes de tráfico en el municipio de Galeana, Nuevo León, durante la madrugada del viernes 5 de junio, resultaron en una persona fallecida y dos heridas. En uno de los incidentes, un vehículo compacto chocó contra un tráiler, cuyo conductor se dio a la fuga. Autoridades investigan y buscan al responsable. Además, se reporta la muerte de un joven empleado por descarga eléctrica en Guadalupe.

Dos accidentes viales registrados en el municipio de Galeana , Nuevo León , durante la madrugada del viernes 5 de junio, dejaron un saldo de una persona fallecida y dos heridas.

El primer incidente occurred en el kilómetro 173 de la carretera, donde un vehículo compacto impactó por alcance a un tráiler. Como resultado, una persona perdió la vida y otra resultó lesionada de consideración, siendo trasladada a la Clínica Shock Trauma en la comunidad de San Rafael. El conductor del tráiler, responsable del impacto, se dio a la fuga y es buscado por las autoridades.

El segundo accidente, ocurrido en la zona de San Roberto, involucró a un vehículo que viajaba con cuatro ocupantes; resultó una persona herida, aunque reportes iniciales indican que no hubo fallecidos en este punto. En ambos casos, los cuerpos de auxilio, incluidos paramédicos y bomberos, se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y realizar las labores de rescate.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no habían dado a conocer la identidad de las víctimas, ni proporcionado detalles sobre su estado de salud actual. Tampoco se reportaron avances en la búsqueda del conductor fugitivo del tráiler, aunque se indicó que se abrió una carpeta de investigación para determinar las causas de los accidentes y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia del estado está a cargo de las indagatorias, mientras que la Policía Federal y la Guardia Nacional colaboran en la recolección de evidencias en los lugares de los hechos. Los accidentes han generado preocupación entre la población local sobre la seguridad vial en esa región, especialmente en tramos donde el tráfico pesado es constante.

Vecinos señalaron que la falta de iluminación y el exceso de velocidad son problemas recurrentes en esa carretera, lo que podría haber contribuido a los percances. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos, sobre todo en horarios nocturnos y de madrugada.

Por otro lado, se recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar inmediatamente cualquier incidente vial a los números de emergencia, y de no manipular la escena del accidente para permitir el trabajo de los peritos. En un hecho aparte, pero también relacionado con la seguridad laboral, se reportó la muerte de un joven empleado en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, tras sufrir una descarga eléctrica dentro de una empresa.

Este incidente ocurrió mientras el trabajador realizaba labores de mantenimiento en instalaciones eléctricas; versiones preliminares apuntan a una falla en el equipo o la falta de medidas de protección adecuadas. La Procuraduría del Trabajo ya abrió una investigación para determinar si hubo negligencia por parte de la empresa, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles.

Este suceso pone de manifiesto la necesidad de reforzar las normas de seguridad industrial y capacitación para trabajadores que realizan actividades de alto riesgo. La comunidad de Galeana y sus alrededores permanece en alerta ante la reiteración de incidentes viales que han cobrado vidas en los últimos meses. Las autoridades estatales y municipales han prometido intensifyar los operativos de vigilancia en las carreteras, con el fin de reducir los índices de accidentes.

Se insta a los conductores de vehículos pesados a revisar el estado mecánico de sus unidades y a abstenerse de consumir alcohol o estupefacientes al manejar. Además, se recomienda a los automovilistas particulares evitar distracciones, como el uso del teléfono móvil, y a ciclistas y peatones a circular con precaución, especialmente en vías sin infraestructura segura.

En resumen, los dos accidentes de Galeana dejaron un fallecido y dos heridos, uno de ellos de gravedad, y movilizaron a múltiples servicios de emergencia. El conductor del tráiler involucrado en el choque por alcance escapó y es buscado por la justicia.

Por otro lado, la muerte del joven en Guadalupe por descarga eléctrica subraya los riesgos laborales. Ambas situaciones exigen una respuesta pronta de las autoridades para garantizar la seguridad vial y laboral en Nuevo León. La información se actualizará conforme se reciban nuevos reportes oficiales





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