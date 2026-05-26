Un frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo. Se prevén lluvias intensas en varias regiones del país.

Un nuevo frente frío se aproxima al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero , fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizo. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este martes, una vaguada en altura sobre el norte de México, junto con la inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí; puntuales muy fuertes en Nuevo León y puntuales fuertes en Coahuila.

Estas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas muy fuertes de viento, además de la probabilidad de formación de torbellinos o tornados en zonas de Coahuila. Simultáneamente, otra vaguada en altura sobre la península de Yucatán y el desplazamiento de la onda tropical 2 sobre el sureste mexicano, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Campeche y Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas; así como chubascos en Tabasco.

A su vez, un canal de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en Guerrero, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Querétaro; y lluvias con intervalos de chubascos en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guanajuato, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Además, se pronostican lluvias aisladas en zonas de Colima, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Sinaloa.

Se mantendrán las temperaturas calurosas a muy calurosas en gran parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Morelos (sur), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). Finalmente, se prevé la aproximación e ingreso de un nuevo frente frío (fuera de temporada) sobre el noroeste de Baja California a partir de la medianoche del miércoles.

El miércoles, vaguadas en niveles altos de la atmósfera, canales de baja presión, la onda tropical 2, divergencia en altura, una línea seca y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente, centro, sur y sureste del país, incluidos el Valle de México y la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Continuarán las temperaturas vespertinas calurosas a muy calurosas en la mayor parte de la República Mexicana, prevaleciendo la onda de calor en Sinaloa (centro y sur), Nayarit (norte y sur), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (norte y este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (noroeste, sur y sureste), Morelos (sur), Oaxaca (centro y sur), Chiapas (norte y centro), Campeche (norte) y Yucatán (oeste). El frente frío (fuera de temporada) ingresará por el noroeste de Baja California generando bajas temperaturas





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