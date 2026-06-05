El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha emitido un pronóstico de lluvias y tormentas para varias entidades del país.

Un nuevo frente frío y la Tormenta Negra se aproximan al territorio mexicano, provocando temperaturas bajo cero, fuertes lluvias, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este viernes, una circulación ciclónica sobre el noroeste y norte de México, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, así como inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, mantendrán un temporal de lluvias y Tormenta Negra. Se pronostican lluvias puntuales intensas en varias entidades, incluyendo Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Además, se prevén lluvias muy fuertes en Nuevo León, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Guerrero. El sábado, se mantendrá un temporal de lluvias fuertes a muy fuertes sobre estados del norte, occidente, centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana.

Se prevé el desarrollo de un posible ciclón tropical frente a las costas del Pacífico Sur Mexicano, que originará lluvias intensas a puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como vientos fuertes y oleaje elevado en las costas de dichas entidades





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