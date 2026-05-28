Un perrito se roba el protagonismo durante los honores a la bandera

Un perrito se unió a la marcha de las alumnas de la escolta durante los honores a la bandera en una escuela primaria, causando un gran revuelo en redes sociales.

Un perrito se volvió viral en redes sociales por robarse el protagonismo durante los honores a la bandera en una escuela primaria . El lomito se unió a la marcha de las alumnas de la escolta y su comportamiento fue grabado en video.

La escuela aseguró que se trata de una inclusión canina durante el evento escolar que ocurrió el pasado 25 de mayo. El perrito mantuvo una marcha constante y su lugar en la formación, sin importar el camino que se siguiera.

Las imágenes del momento colapsaron el Internet y se leyeron comentarios como 'Hasta el momento se desconoce si el perrito es mascota de la escuela, si se coló al plantel o si simplemente estaba acompañando a su dueña con alguna de las niñas presentes en la escolta'. La primaria tampoco ha dado más detalles sobre este hecho insólito





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