Un regaño 'al estilo mexicano' para el elenco de Malcolm en su visita a México

Durante la promoción de la nueva temporada de Malcolm el de en medio en México, la actriz de doblaje Magda Giner, voz de Lois Wilkerson, sorprendió al elenco con un memorable regaño en vivo, reviviendo una escena icónica de la serie. Los actores, incluyendo a Frankie Muniz, vivieron un momento de nostalgia y diversión ante la particular bienvenida.

El tan esperado regreso de Malcolm el de en medio ha desatado una ola de nostalgia entre los fanáticos, y México se ha posicionado como uno de los territorios que más fervorosamente ha celebrado este reencuentro.

Durante su reciente visita a tierras aztecas para promocionar la nueva temporada, algunos de los actores del elenco se encontraron en medio de un peculiar y muy mexicano regaño, protagonizado nada menos que por la voz icónica de Magda Giner.

La señora Giner, quien presta su inconfundible voz a Lois Wilkerson para el público de habla hispana, irrumpió de manera inesperada durante una entrevista que el elenco concedía a Disney. En un momento que dejó a muchos entre sorprendidos y divertidos, Giner recreó una de las escenas más memorables de la serie: un enfurecido monólogo de Lois lanzando un regaño a sus hijos.

La audiencia presente tuvo la oportunidad de presenciar, en vivo y en directo, cómo Lois, la matriarca temperamental, perdía la cabeza y arremetía contra sus retoños, una escena que, aunque familiar para los seguidores de la serie, adquirió una nueva dimensión al ser representada frente a los actores.

El fragmento del regaño, cargado de la energía característica del personaje, resonó con fuerza: 'Ya me enteré que llegaron en first class en un avión, muy bien, que andan haciendo payasadas por todo México, muy bien y que andan comiendo quesadillas, ¿verdad? Y que se hospedaron en el mejor hotel de México y creen que yo no me iba a enterar, ¿verdad? Son unos aborígenes'.

La icónica frase de Lois, '¿Les parece que somos ricos?', pronunciada con la misma vehemencia de hace más de 20 años, provocó una mezcla de risas y desconcierto entre los actores. Muchos de ellos parecían genuinamente perplejos ante la situación, aunque Frankie Muniz, gracias a su familiaridad con el doblaje latino de la serie, pudo captar mejor la esencia del momento.

A pesar de la sorpresa inicial, la mayoría de la audiencia recibió este peculiar evento como una forma ingeniosa y divertida de revivir el pasado, una manera fresca de reconectar con los episodios que durante años les arrancaron carcajadas, al mostrar la cotidiana y caótica vida de una familia como cualquier otra.

Este momento, lejos de ser un inconveniente, se convirtió en un testimonio del profundo cariño que el público mexicano guarda por Malcolm el de en medio y por sus entrañables personajes, así como por el talentoso equipo de doblaje que les dio voz. La interacción entre los actores y la voz que los ha acompañado durante años añadió una capa emotiva y cómica al evento promocional, demostrando que el legado de la serie sigue vivo y vibrante en el corazón de sus seguidores.





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