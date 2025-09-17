Una batalla tras otra: ¿Puede una película tan política conmovedoramente calar en el público?

¡Una batalla tras otra!, la nueva película de Paul Thomas Anderson, aborda temas espinosos como la supremacía blanca, la revolución negra contracultural y la empatía por los inmigrantes. DiCaprio y Penn hablan sobre el desafío de crear una película que sea a la vez entretenida y políticamente relevante.

Septiembre es tradicionalmente el mes en que Hollywood cambia de las películas de acción a las películas de prestigio que compiten en los premios.

Pero, ¿y si una película pudiera ser ambas cosas? ¿Qué pasaría si una película de septiembre pudiera ser muchas cosas: no solo una aspirante a los Oscar con persecuciones de autos, sino también una sátira política de actualidad y una película sobre el compañerismo padre-hija? Entramos en escena _Una batalla tras otra_, la nueva y ambiciosa película del director Paul Thomas Anderson ( _Petróleo sangriento_, _El hilo fantasma_), que Warner Bros estrenará en cines el 26 de septiembre. El estudio ha cosechado éxitos originales este año, como _Pecadores_ y _La hora de la desaparición_, pero Hollywood está muy atento para ver si esa buena racha se extiende a este costoso proyecto de autor, que aparentemente ha costado más de 140 millones de dólares.Inspirada libremente en la novela _Vineland_ de Thomas Pynchon, _Una batalla tras otra_ está protagonizada por Leonardo DiCaprio en el papel de Bob, un experto en explosivos del grupo revolucionario radical Los Franceses 75. Mientras se embarca en misiones encubiertas junto a la pasional Perfidia (Teyana Taylor) y la más mesurada Deandra (Regina Hall), Bob y Perfidia se enamoran y tienen una hija, Willa. Pero el enfrentamiento de Perfidia con el despiadado coronel Lockjaw (Sean Penn) pone en peligro a Los Franceses 75 y obliga a Bob a huir con su hija. Muchos años después, Bob vive con un nombre falso en la tranquila ciudad de Baktan Cross, criando a una adolescente Willa (Chase Infiniti, en su debut cinematográfico). Paranoico y a menudo drogado, Bob advierte a una escéptica Willa de que se mantenga alerta en caso de ataque, y acierta en su preocupación: Lockjaw sigue persiguiéndolos, convencido de que su captura podría llevarlo a un grupo secreto y adinerado de supremacistas blancos que inesperadamente se llaman a sí mismos Los Aventureros Navideños. Cuando el coronel despliega toda su potencia de fuego sobre Baktan Cross, Bob debe salvar a Willa con la ayuda de su ingenioso instructor de karate (Benicio Del Toro) y de la reaparecida Deandra.





