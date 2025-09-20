UNAM aplica 10 mil vacunas contra el sarampión en macrocentro de vacunación

Ante el aumento de casos de sarampión en México, la UNAM, en colaboración con otras instituciones, implementó un macrocentro de vacunación en el Estadio Olímpico Universitario, aplicando 10 mil dosis en tres días y ofreciendo servicios de salud adicionales.

Hasta el 19 de septiembre, las autoridades sanitarias confirmaron un acumulado de cuatro mil 630 casos de sarampión en el país, con un lamentable saldo de 21 fallecimientos.

Ciudad de México (apro) - En un esfuerzo por contener la propagación del sarampión, se aplicaron alrededor de 10 mil vacunas en el macrocentro de vacunación instalado en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, según informó Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, director general de Atención a la Salud (DGAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El médico cirujano detalló que el 54% de los inmunizados no pertenecen a la comunidad universitaria, sino a la población general, lo que refleja la importancia de extender la vacunación a todos los grupos de edad. “Hay alumnos y trabajadores de la UNAM, pero la gran mayoría son papás y mamás que traen a sus niños a vacunar, que ellos se vienen a vacunar, que saben que tenemos la vacuna, que hay en cantidades suficientes. No tenemos ningún problema por la cantidad y esa es la parte más importante”, declaró. El funcionario universitario explicó que, si bien el sarampión presenta síntomas más leves en niños, el riesgo es significativamente mayor en adultos de entre 25 y 34 años, donde el virus puede ser más agresivo y potencialmente mortal. Por ello, hizo hincapié en la necesidad de la vacunación: “La vacuna es segura, la vacuna es gratuita, pero, sobre todo, en este momento, la vacuna es necesaria. Lo primero es que piensen que es necesario vacunarse ahorita. Hay que vacunarse, no pasa nada, llevamos 8 mil vacunas sin ningún efecto adverso”.\De acuerdo con el reporte de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, hasta el corte del 19 de septiembre se contabilizaron cuatro mil 630 casos acumulados de sarampión en el país. Solo en las últimas 24 horas se registraron 23 nuevos casos. La enfermedad ha afectado a 23 estados y 102 municipios, con Chihuahua liderando la lista. La cifra de fallecidos aumentó a 21, después de que el 2 de septiembre se reportaran 17. De estos, 20 ocurrieron en Chihuahua y uno en Sonora. El doctor Olaiz Fernández explicó que el macrocentro de CU enfocó la vacunación a personas de entre seis meses y 49 años. Respecto a la población mayor de 50 años, señaló que generalmente ya están protegidos por haber padecido la enfermedad o por vacunación previa. Sin embargo, no descartó la vacunación en casos de duda o necesidad. El funcionario universitario resaltó la colaboración de la UNAM, el IMSS, el ISSSTE, las secretarías de Salud de la CDMX y federal (SSA) y Pemex en la operación del macrocentro. El centro de vacunación funcionó de manera similar a la campaña de vacunación contra el COVID-19, con largas filas y tiempos de espera de más de 1.5 horas. Se observó la presencia de estudiantes, padres de familia con sus hijos y madres con bebés. Gustavo Olaiz mencionó que en el macrocentro también se ofrecieron servicios adicionales, como la toma de presión y glucosa, pruebas de VIH y sífilis, y citas para la colocación de dispositivos anticonceptivos. Hacia las 13 horas del viernes, se habían realizado más de cuatro mil pruebas de presión y glucosa. “Es todo un servicio completo de su salud”, afirmó.\El macrocentro de vacunación abrió el miércoles 17 de septiembre y cerró el viernes 19. Olaiz Fernández no descartó la posibilidad de reabrirlo en el futuro, destacando el éxito del programa: “Este fue como un primer gran experimento y ha sido un tanto cuanto exitoso. Sí estamos en esa parte, nos está yendo muy bien como Universidad, nos ha ido muy bien como Sistema Nacional de Salud y creo que como comunidad también. Estamos listos para cualquier momento”, aseguró. Adelantó que, a partir de la próxima semana, se establecerán centros de vacunación en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, comenzando por el plantel número 1 y siguiendo la numeración. Asimismo, la vacuna estará disponible en la Dirección General de Atención a la Salud, ubicada frente a la Facultad de Arquitectura, junto a la alberca Olímpica





Sarampión Vacunación UNAM Macrocentro Salud Pública

