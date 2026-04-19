UNAM condena acciones militares en Medio Oriente y llama a la paz

La Universidad Nacional Autónoma de México rechaza categóricamente la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Medio Oriente, calificando la violencia como inadmisible y un atentado contra la paz y el derecho internacional. La institución hace un llamado urgente a la diplomacia, el diálogo y la consolidación de la tregua para alcanzar acuerdos duraderos.

La Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) ha emitido una enérgica condena ante las acciones militares perpetradas en Medio Oriente por Estados Unidos e Israel , calificando la violencia desatada como inaceptable y contraria a los principios del derecho internacional. La máxima casa de estudios mexicana, fiel a su vocación humanista y su compromiso con la paz, ha recalcado la importancia de la diplomacia y el diálogo para la resolución de conflictos, haciendo un llamado urgente a todas las partes involucradas a cesar las hostilidades y buscar vías pacíficas para alcanzar una paz duradera en la región. La declaración de la UNAM surge en un contexto de creciente tensión y reportes de ataques aéreos que han cobrado la vida de civiles, imágenes desgarradoras como la de una mujer llorando frente a un edificio en Teherán, Irán, donde perdió a su familia en un bombardeo, ponen de manifiesto el devastador costo humano de estos conflictos. La universidad mexicana, a través de su comunicado, recordó que la Carta de las Naciones Unidas mandata a los Estados a abstenerse de la amenaza y el uso de la fuerza en contra de la integridad territorial o independencia de cualquier otro Estado o nación, subrayando así el carácter ilícito de las operaciones militares que contravienen estos preceptos fundamentales.

La UNAM exhortó a consolidar los esfuerzos de todas las partes para mantener la tregua vigente desde el pasado miércoles 8 de abril, reconociendo la fragilidad de cualquier cese al fuego en medio de una escalada de violencia. Asimismo, hizo un llamado enfático a abrir y mantener canales diplomáticos activos para alcanzar acuerdos significativos y propiciar el establecimiento de una paz duradera y justa en Medio Oriente. La institución académica reiteró su firme compromiso con la convivencia pacífica y el respeto irrestricto a la vida, valores que, aseguró, guían de manera fundamental la labor académica y social de la universidad, siempre privilegiando el diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones pacíficas por encima de cualquier otra consideración. La UNAM considera que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino una condición indispensable para el desarrollo integral, la búsqueda de la justicia social y el florecimiento de las sociedades, por lo que su postura se alinea con un profundo sentido de responsabilidad ética y compromiso con la humanidad.

En su declaración, la UNAM enfatizó que la paz es la condición indispensable para el desarrollo, la justicia y el bienestar de las naciones. Por ello, la universidad ha decidido hacer un llamado a la comunidad internacional a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y la violencia, y a redoblar los esfuerzos diplomáticos para desactivar las tensiones y prevenir una mayor escalada del conflicto. La institución educativa, reconocida por su liderazgo académico y su compromiso social, busca así contribuir a la construcción de un mundo más pacífico y justo, donde el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional prevalezcan sobre el uso de la fuerza. La UNAM reitera su convicción de que la educación y la cultura son herramientas poderosas para fomentar la comprensión mutua, el respeto y la solidaridad entre los pueblos, y confía en que a través del diálogo y la cooperación se podrán superar los desafíos actuales y construir un futuro de esperanza para la región de Medio Oriente y para el mundo entero. La universidad se mantiene atenta a los desarrollos y mantiene su llamado a la comunidad internacional a unirse en esfuerzos coordinados para lograr una paz sostenible y un futuro de prosperidad para todos





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