La UNAM inicia campaña de vacunación con 100 mil dosis gratuitas en el Megacentro del Estadio Olímpico Universitario. Cobertura del 9 al 13 de noviembre para toda la población.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha anunciado una iniciativa de salud pública orientada a mitigar los efectos de la temporada invernal y el aumento de enfermedades respiratorias. Esta medida incluye la distribución gratuita de cien mil dosis de vacunas para la comunidad académica y la sociedad en general.

Cobertura amplia y disponibilidad de biológicos

El director general de Atención a la Salud, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, confirmó que la institución pone a disposición del público general biológicos contra la influenza, el COVID-19, el sarampión y el neumococo. Este esfuerzo busca proteger a la población ante el incremento de afecciones derivadas del clima frío en las próximas semanas.

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Ubicación y calendario oficial de la jornada

Los ciudadanos pueden recibir su inmunización en el Megacentro de Vacunación situado en el estacionamiento tres del Estadio Olímpico Universitario. La sede se encuentra en el recinto de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La atención personalizada estará disponible desde el lunes nueve hasta el viernes trece de noviembre. Las puertas del centro de vacunación abrirán sus puertas de nueve de la mañana a las dos de la tarde durante todos los días del programa.

Colaboración interinstitucional para la logística

La ejecución de esta campaña masiva requiere de una estrecha coordinación con dependencias gubernamentales federales y locales. Los biológicos necesarios para la inmunización fueron donados por la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Adicionalmente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México aporta recursos para esta campaña vital. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado también colaboran con insumos médicos esenciales.

Personal técnico y requisitos de acceso

El proceso de inoculación está a cargo de personal de enfermería especializado de las instituciones públicas de salud. Este equipo técnico cuenta con el apoyo logístico de pasantes de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La iniciativa está abierta a toda la población sin distinción alguna, lo que permite el acceso a ciudadanos que no pertenecen a la comunidad universitaria. Se recomienda a los asistentes acudir con ropa cómoda y portar su cartilla nacional de vacunación para el registro oficial de la dosis aplicada.

Contexto sobre la salud digestiva y el kéfir

En el ámbito nutricional, el kéfir ha sido objeto de análisis científico reciente por su compleja matriz de microorganismos vivos. Investigaciones en PubMed y BioMedCentral describen la interacción de entre treinta y sesenta cepas distintas con el sistema digestivo e inmunológico.

El experto César Casavola, presidente de la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas, explica que se trata de una comunidad simbiótica de bacterias lácticas y levaduras. Este fermento genera ácido láctico, etanol y dióxido de carbono al transformar azúcares.

Existen dos variedades principales: el kéfir de leche, rico en proteínas y vitaminas, y el kéfir de agua con menor contenido calórico. Ambas bebidas conservan probióticos y metabolitos bioactivos valorados para la salud humana.