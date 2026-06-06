UNAM y Fiscalía CDMX lanzan programa de atención multilingüe para el Mundial 2026

La FGJCDMX y la UNAM implementan un programa con 63 estudiantes de la ENALLT para ofrecer interpretación y traducción en inglés durante el Mundial 2026, facilitando el acceso a la justicia a turistas extranjeros en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM ) han puesto en marcha el Programa de Atención Multilingüe para el Mundial 2026 , una iniciativa sin precedentes que busca garantizar el acceso a la justicia para las miles de personas extranjeras que visitarán la capital durante el evento deportivo.

Este programa, que forma parte del Plan Estratégico Mundial 2026 de la Fiscalía CDMX, cuenta con la participación de 63 estudiantes de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de la UNAM, quienes brindarán servicios de interpretación y traducción en inglés, así como apoyo en la atención, orientación y recepción de denuncias en diversas instalaciones de la Fiscalía. El objetivo principal es eliminar las barreras lingüísticas que puedan enfrentar los turistas y visitantes al momento de denunciar un delito o requerir asistencia legal, permitiéndoles comunicar con claridad los hechos, comprender la orientación que reciben de los agentes del Ministerio Público y conocer plenamente sus derechos durante cualquier procedimiento legal.

El servicio de interpretación y traducción estará disponible en las Coordinaciones Territoriales de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en las unidades móviles del Ministerio Público que serán instaladas estratégicamente en el Estadio Ciudad de México y en el Zócalo capitalino durante las actividades relacionadas con el Mundial 2026. Además, se brindará apoyo en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Turistas Nacionales y Extranjeros, ubicada en la Zona Rosa, y en la Agencia del Ministerio Público Especializada en Atención a Personas Usuarias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), situada en la puerta 1 de la Terminal 2.

Estas agencias estarán preparadas para recibir denuncias por delitos como robo sin violencia, fraude o falsificación de boletos, mientras que el personal de la Unidad de Gestión Administrativa atenderá reportes por extravío de documentos oficiales y dispositivos electrónicos. De esta manera, los visitantes nacionales y extranjeros podrán recibir atención inmediata en el lugar de los hechos, sin necesidad de desplazarse a otras instancias.

Durante la presentación del programa, la fiscal general de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, enfatizó la importancia de que las instituciones estén preparadas para atender a los visitantes con dignidad, profesionalismo y humanidad. Subrayó que el idioma no debe convertirse en una barrera para acceder a la justicia, y que la participación de los estudiantes de la ENALLT será fundamental para garantizar que las personas extranjeras, ya sean víctimas de un delito o imputadas en un proceso legal, comprendan su situación jurídica, los derechos que les asisten y el proceso que enfrentan.

Por su parte, Patricia Dávila Aranda, secretaria general de la UNAM, destacó que este proyecto permite a la Universidad contribuir directamente a una necesidad social concreta, reduciendo las barreras lingüísticas que a veces se convierten en verdaderos muros de incomunicación. Los estudiantes no solo dominan los idiomas, sino que también conocen las culturas y saben cómo relacionarse con personas de distintos países, lo que garantizará un servicio de calidad y empatía hacia quienes acudan a las autoridades en busca de ayuda





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