Undertone: El terror psicológico que explora los límites de la creencia

El debut cinematográfico de Ian Tuason, 'Undertone', sumerge al espectador en una historia de terror psicológico donde una podcaster escéptica se enfrenta a fenómenos paranormales que se entrelazan con su propia vida.

La película ' Undertone ', el debut cinematográfico del director Ian Tuason , explora los límites entre el escepticismo y la creencia en lo paranormal a través de la historia de Evy, una joven que regresa a su hogar para atender a su madre enferma.

Evy encuentra refugio y distracción en 'The Undertone', un podcast paranormal que co-conduce con su amigo Justin. En el podcast, Evy se presenta como la voz de la razón, analizando casos sobrenaturales con una mirada crítica y escéptica, mientras que Justin, por el contrario, se muestra convencido de la existencia de lo inexplicable. Esta dinámica establecida se ve radicalmente alterada con la recepción de un misterioso correo electrónico anónimo que contiene una serie de grabaciones de audio profundamente perturbadoras.

Estas grabaciones provienen de una pareja que se encuentra viviendo experiencias aterradoras en su hogar, justo en la antesala del nacimiento de su primer hijo. La pareja describe fenómenos inexplicables, ruidos extraños, sombras inquietantes y una sensación constante de ser observados. Inicialmente intrigada por la autenticidad de las grabaciones, Evy decide investigar más a fondo, buscando una explicación lógica a los sucesos relatados.

Sin embargo, a medida que se sumerge en el análisis de cada audio, comienza a notar inquietantes paralelismos entre los eventos que ocurren en la casa de la pareja y sucesos que han tenido lugar en su propia vida. Estas coincidencias, al principio sutiles, se van intensificando, generando en Evy una creciente sensación de paranoia y desasosiego.

La línea entre la investigación objetiva y la experiencia personal se difumina, y Evy se ve atormentada por la posibilidad de que los fenómenos paranormales sean reales y que ella misma esté conectada a ellos de una manera que aún no comprende. La película explora la fragilidad de la percepción, la influencia del miedo y la dificultad de distinguir entre la realidad y la ilusión.

La transformación de Evy, de escéptica a presa del terror, es el núcleo emocional de la narrativa. El cambio de título, de 'The Undertone' a simplemente 'Undertone', refleja una simplificación y un enfoque más directo en la esencia de la historia. La sustitución de Kris Holden-Ried por Adam DiMarco en el papel de Justin, tras la adquisición de la película por A24, indica una reevaluación creativa y una búsqueda de la mejor interpretación para el personaje.

'Undertone' no es solo una película de terror convencional; es una exploración psicológica de la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido. La película se apoya en una atmósfera opresiva, un diseño de sonido inquietante y una narrativa que se construye lentamente para generar tensión y suspense. El debut de Ian Tuason como director de largometrajes demuestra su habilidad para crear una experiencia cinematográfica inmersiva y perturbadora.

La película se estrenó en el Festival de Cine de Fantasía el 27 de julio de 2025, recibiendo críticas positivas por su originalidad y su capacidad para generar una atmósfera de terror psicológico. La película se distingue por su enfoque en los personajes y sus reacciones emocionales ante los eventos paranormales, en lugar de depender de sustos fáciles o efectos especiales exagerados.

'Undertone' se presenta como una adición valiosa al género de terror, ofreciendo una perspectiva fresca y original sobre la temática de lo sobrenatural. La película invita a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad, la importancia de la fe y la fragilidad de la mente humana.

Además de la trama principal, la película incluye referencias sutiles a otras obras del género, creando un diálogo intertextual que enriquece la experiencia del espectador. La banda sonora, compuesta por melodías inquietantes y disonantes, contribuye a la creación de una atmósfera de tensión y suspense





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