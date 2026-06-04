Unión Europea presenta plan para reducir dependencia tecnológica de Estados Unidos

La Unión Europea ha revelado un amplio plan para disminuir su dependencia de la tecnología estadounidense, impulsando la construcción de centros de datos, la reactivación de la industria de semiconductores y priorizando proveedores locales. El paquete de soberanía tecnológica busca proteger la seguridad y economía europea ante la relación inestable con el gobierno de Trump, aunque podría tensar las relaciones comerciales. Las propuestas incluyen vetar a empresas estadounidenses en contratos críticos de computación en la nube y promover la inteligencia artificial europea.

La Unión Europea presentó el miércoles un plan integral para disminuir su dependencia de la tecnología estadounidense, la cual considera una amenaza creciente para su futuro económico y seguridad geopolítica, especialmente ante la relación impredecible con el gobierno de Donald Trump.

El paquete de soberanía tecnológica propone una mayor intervención estatal en la industria tecnológica regional, acelerando la construcción de centros de datos y revitalizando la producción de semiconductores. Además, insta a gobiernos y empresas europeas a priorizar proveedores locales y podría vetar a compañías estadounidenses en contratos de computación en la nube considerados críticos para la seguridad. Los líderes europeos están alarmados por la dependencia en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube y semiconductores.

Temen que esta dependencia cree un interruptor de apagado que el gobierno de Trump o futuros presidentes pudieran explotar para bloquear servicios esenciales. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, afirmó: No podemos permitirnos depender de otros para tecnologías que mantienen hospitales en funcionamiento, redes energéticas estables y servicios seguros. Este enfoque proteccionista podría tensar las relaciones con Estados Unidos, ya que el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ha amenazado con represalias.

No obstante, la UE busca un pacto comercial antes del 4 de julio, y el Parlamento Europeo votará el paquete a mediados de junio. La Asociación de la Industria de la Computación criticó el plan por ser discriminatorio contra empresas extranjeras, argumentando que limita la oferta de productos digitales. Europa se encuentra atrapada entre el dominio tecnológico estadounidense y la fuerza manufacturera china.

La UE registró un déficit comercial con China de 145.000 millones de euros en el primer trimestre, impulsado por maquinaria y vehículos eléctricos. La Comisión Europea señala que más del 80% de productos digitales, servicios e infraestructura provienen de proveedores extranjeros, con Amazon, Google y Microsoft dominando la nube, y semiconductores de Estados Unidos y Asia. Las empresas europeas luchan por competir en inteligencia artificial, liderada por Anthropic y OpenAI.

Tras una década de regulación estricta a gigantes tecnológicos, Europa ahora busca construir su propio ecosistema. La Comisión Europea declaró que la UE está en un momento decisivo para afirmar su soberanía tecnológica.

Sin embargo, las propuestas podrían tardar más de un año en convertirse en ley, requiriendo acuerdo de los países miembros y el Parlamento Europeo. La Ley de Desarrollo de la Nube y la IA impulsará empresas europeas de computación en la nube, limitando a proveedores no europeos en tareas con datos públicos sensibles. También fomentará la construcción de centros de datos mediante permisos agilizados, electricidad confiable e inversión gubernamental.

Este cambio estratégico busca impulsar el crecimiento económico en un contexto de tensiones globales





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