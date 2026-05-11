Unión Europea y México firman la modernización del Acuerdo Global

Los 27 países de la UE aprobaron la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la UE y México (TLCUEM) y firmaron el Acuerdo Global modernizado.

Los 27 países de la Unión Europea aprobaron que se firme la modernización del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México ( TLCUEM ).

El documento a firmar tiene una mayor amplitud dado que se trata del Acuerdo de Asociación Económica (AAEE), puesto en vigor en el 2000 y en el que se incluye el TLCUEM. Tras concluir el 17 de enero de 2025 las negociaciones sobre el AAEE modernizado, se ha programado firmar este en una cumbre bilateral en la Ciudad de México para el próximo 22 de mayo.

Entre sus objetivos, el TLCUEM modernizado amplía el acceso al mercado en el sector agropecuario y pesquero, generando oportunidades para el crecimiento de las exportaciones en ambas vías. También homologa disposiciones en materia de inversión, crea un capítulo de facilitación del comercio, garantiza la no existencia de monopolios para la exportación e importación de materias primas y crea un capítulo de comercio digital.

El acuerdo le otorgará a México un mejor acceso para productos como jugo de naranja, atún, espárragos, miel y albúmina de clara de huevo, así como un acceso equitativo para los productos cárnicos, incluido el pollo de la UE. A su vez, México eliminará aranceles de hasta 100% sobre importantes productos de exportación de la UE, como queso, aves, cerdo, pasta, manzanas, mermeladas y confituras, así como chocolate y vino.

Y ampliará la protección de productos europeos tradicionales e icónicos (Indicaciones Geográficas) a 568.

‘La decisión marca un hito importante para la Unión Europea y su larga alianza con México. Al avanzar con estos acuerdos, profundizamos nuestra cooperación con un socio de confianza e impulsamos la agenda más amplia de la Unión Europea para diversificar sus relaciones comerciales globales’, destacó el ministro de Comercio de Chipre, Michael Damianos





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