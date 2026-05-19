Unidad MPC capacitará a 170 elementos PBI y PA para seguridad en Ciudad de México

Un curso intensivo será impartido a 170 policías de la PBI y PAB durante 20 días, hasta el 22 de junio, para capacitarlos en capítulo del denominado como 'Código de Seguridad' y en las actualizaciones del Reglamento de Movilidad y Reglamento de Tránsito. La capacitación incluye clases en la aplicación y uso de las hand-helds, escalamiento de conflictos mediante judo verbal y exámenes de control de confianza.

Un total de 170 elementos de la PBI y PA, contratados por 13 alcaldías, se sumarán a las calles la primera semana de junio, según detallada la SSC.

El curso se impartirá a 170 mujeres y hombres en las instalaciones de la Universidad de la Policía (Unipol). Dos detenidos, tres con licencia, uno ‘en funciones’ y cuatro sin rastro; ¿dónde están los políticos acusados por EU? Ariadna Montiel baja del ring a 'El Travieso' Arce para 2027; deja en pausa caso de Saúl Monreal y desconoce interés de Inzunza; Royal Caribbean defiende proyecto 'Perfect Day México' en Mahahual; promete protección ambiental y cumplimiento normativo.

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PBI Y PA Unidad MPC Capacitación Reglamento De Movilidad Y De Tránsito Universidad De La Policía (Unipol)

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