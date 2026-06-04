Unidad tipo tolva de doble remolque se sale de la carretera en Acayucan y se pide intervención estatal en Córdoba

Una unidad tipo tolva de doble remolque se impactó contra el muro de contención y terminó fuera de la carpeta asfáltica en Acayucan, mientras que en Córdoba se pide intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar.

Una unidad tipo tolva de doble remolque se impactó contra el muro de contención y terminó fuera de la carpeta asfáltica, a la altura del balneario La Ceiba.

Un tráiler tipo tolva de doble remolque se salió de la carpeta de rodamiento la tarde de este jueves sobre la carretera Transístmica Acayucan-Jáltipan, a la altura del balneario La Ceiba, sin que se reportaran personas lesionadas. De acuerdo con el reporte fueron automovilistas quienes alertaron sobre una pesada unidad que obstruía el paso tras impactarse con el muro de contención en el carril con dirección a Jáltipan.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Protección Civil y Bomberos de Acayucan y Soconusco para atender la situación y verificar posibles riesgos. La unidad involucrada corresponde a un tráiler tipo tolva de doble remolque, cuyo conductor resultó ileso tras el incidente. Las autoridades realizaron las labores correspondientes para asegurar la zona y coordinar las maniobras necesarias para el retiro de la pesada unidad.

En un tema completamente diferente, en Córdoba se pide intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar. Un grupo de personas ha presentado una denuncia ante las autoridades estatales solicitando la intervención del gobierno para abordar la situación. Según se informa, se trata de un caso de vulneración de derechos de un menor en un proceso familiar, y las partes involucradas han solicitado la intervención de las autoridades para garantizar la protección y bienestar del menor.

La situación se está siguiendo de cerca por las autoridades competentes, que están trabajando para resolver el caso de manera justa y oportuna. En tanto, se espera que las autoridades tomen medidas para garantizar la protección de los derechos del menor y brindar apoyo a las partes involucradas en el proceso





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