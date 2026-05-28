Unidad Volkswagen se sale del camino en carretera Álamo-Tihuatlán, Veracruz

Una unidad Volkswagen perdió el control en una curva de la carretera Álamo-Tihuatlán, en Veracruz, lo que provocó que se saliera del camino y cayera a un naranjal. La conductor, Cecilia Olvera, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital.

Una unidad Volkswagen perdió el control en una curva de la carretera Álamo-Tihuatlán, en Veracruz , lo que provocó que se saliera del camino y cayera a un naranjal.

La conductor, Cecilia Olvera, resultó lesionada y fue trasladada a un hospital. El automóvil presentó severos daños, principalmente en el parabrisas y el toldo. La unidad estaba circulando de sur a norte cuando el conductor perdió el control al pasar una curva. La carretera estaba en obras de retiro y reposición de carpeta asfáltica, lo que provocó que parte del acotamiento permaneciera sin pavimento.

El conductor, Jhosua Acevedo, esposo de la lesionada, presentó golpes menores. La Brigada Nacional de Emergencia y Rescate (BNER), la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) y personal voluntario de la BNER ayudaron en el rescate. La Policía estatal, Guardia Nacional y Secretaría de Marina también llegaron al lugar para tomar conocimiento del percance y brindar apoyo. La unidad quedó detenida en un árbol de naranja, lo que evitó que terminara volcado. La investigación sobre el accidente está en curso





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Carretera Álamo-Tihuatlán Veracruz Unidad Volkswagen Accidente De Tráfico Lesión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Caída de un álamo centenario alerta a autoridades en ArteagaUn colapso de un álamo de 100 años en la zona de la iglesia de Arteaga ha llevado a la alcaldesa y a Protección Civil a revisar otras áreas verdes para prevenir accidentes futuros, mientras se planean podas y talas preventivas.

Read more »

Aseguran más de 256 mil litros de hidrocarburo y detienen a 12 personas, en TihuatlánLa Fiscalía General de la República (FGR) integra una carpeta de investigación luego de ejecutar un cateo en un inmueble del municipio de Tihuatlán, donde fueron asegurados 256 mil 828 litros de hidrocarburo, volumen eq...

Read more »

Citricultores acusan abandono, a 8 meses de pérdidas por inundaciones en ÁlamoA casi ocho meses de las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Vinazco, citricultores de comunidades rurales de Álamo Temapache denunciaron abandono total por parte de las autoridades, al asegurar que hasta ahora no h...

Read more »

Coronación de Miss Teen Veracruz y Mr Teen Veracruz 2026 en CórdobaEl director estatal de Miss Teen Veracruz y CNB Teen Veracruz, Luis Aguilar, informó que la coronación se realizará el próximo domingo 31 de mayo a las 18:00 horas en Roof Córdoba, colonia San José. Durante la noche de gala se presentarán los nuevos representantes juveniles de Veracruz, con actividades artísticas, pasarelas y presentaciones especiales. El certamen busca impulsar el talento y desarrollo de la juventud veracruzana.

Read more »