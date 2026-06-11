Unilever inaugura Casa Fresh, un espacio inmersivo para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en las plataformas digitales

Casa Fresh es una plataforma tecnológica y de entretenimiento diseñada por Unilever para conectar con las expresiones culturales de los aficionados y potenciar las experiencias de los usuarios en las plataformas digitales durante la justa mundialista. La plataforma combina creatividad, producción y tecnología para acompañar el Mundial desde distintas perspectivas y permitir que creadores y equipos creativos transformen lo que ocurre dentro y fuera de la cancha en historias relevantes para las audiencias digitales.

Innovación digital: Las firmas de cuidado personal de Unilever inauguran un espacio inmersivo enfocado en la cultura local y la conversación en redes sociales durante la justa mundialista.

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ no solo se vive en la cancha, sino también en las plataformas digitales. Con esta visión, las marcas de desodorantes de Unilever,presentan Casa Fresh, un espacio inmersivo concebido para vivir el Mundial desde la cultura local, el contenido y la conversación digital.

Esta plataforma tecnológica y de entretenimiento busca conectar directamente con las expresiones culturales de los aficionados, ofreciendo dinámicas interactivas y herramientas de conectividad para potenciar las experiencias de los usuarios en las plataformas digitales durante el desarrollo del torneo futbolístico





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