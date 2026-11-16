United Airlines resolvió una caída general del sistema que afectó sus vuelos de salida. La empresa pide disculpas mientras el tráfico aéreo estadounidense se recupera del incidente del viernes.

United Airlines anunció el lunes que ha resuelto un problema tecnológico que interrumpió parte de sus operaciones de salida. La aerolínea confirmó que los sistemas informáticos ya funcionan correctamente tras una falla generalizada detectada ese mismo día. El incidente ocurrió poco tiempo después de que el sistema de control aéreo nacional sufriera una crisis mayor que paralizó el espacio aéreo en Estados Unidos.

La compañía aérea informó a través de sus canales oficiales que el fallo afectó únicamente a algunos vuelos de salida y no a las aeronaves que ya se encontraban en pleno vuelo. También señaló que la filial regional United Express continuó con sus operaciones sin interrupciones. Los pasajeros fueron instados a verificar el estado actual de sus vuelos en el sitio web united.com o a través de la aplicación móvil de la empresa.

Also read ¿Nueva alerta aérea?: United Airlines reporta fallas en sus sistemas y borra el mensaje en redes

Detalles del fallo técnico en United

Horas antes de su comunicación final, United Airlines había advertido a los clientes sobre una caída general del sistema que impactaba a varias de sus aeronaves. Los equipos técnicos de la compañía trabajaron de manera intensiva para restaurar la normalidad operativa. La aerolínea solicitó paciencia a los pasajeros afectados y emitió una disculpa sincera por los inconvenientes ocasionados durante el proceso de restablecimiento.

Este nuevo suceso en United Airlines se produce en un contexto de alta tensión para el sector transporte. El tráfico aéreo estadounidense aún se está recuperando del colapso registrado el pasado viernes en los sistemas de telecomunicaciones del control de tránsito aéreo. La autoridad federal responsable no especificó en el texto inicial, pero se conoce que fue un fallo crítico en la infraestructura de comunicación.

Impacto del colapso previo en el tráfico nacional

El incidente del viernes obligó a suspender temporalmente todos los despegues en el país, generando una disrupción masiva en la red de transporte. Las cifras de cancelaciones fueron significativas a lo largo del fin de semana, afectando a miles de viajeros en todo el territorio nacional. United Airlines fue una de las múltiples aerolíneas impactadas por esta cadena de fallos sistémicos.

La causa raíz del colapso del viernes se atribuyó a una sobrecarga en la infraestructura heredada de control del tráfico aéreo. El problema fue provocado por un enrutador defectuoso durante los trabajos de sustitución del cableado de cobre por fibra óptica en Arizona. Estas obras fueron ejecutadas por la concesionaria L3Harris, quien operaba los sistemas afectados por el error técnico.

Las consecuencias de estos fallos consecutivos han llevado a una reevaluación urgente de la inversión necesaria para modernizar la red. El secretario de Transportes de Estados Unidos ha reclamado al Congreso 50 mil millones de dólares, equivalentes a unos 45 mil millones de euros. Esta solicitud de fondos busca actualizar la obsoleta infraestructura de control para prevenir futuras interrupciones en el tráfico aéreo nacional y garantizar la seguridad de las operaciones.