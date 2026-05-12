United Airlines reanudará los vuelos directos diarios a Venezuela desde Houston

Éste martes, United Airlines anunció que reanudará los vuelos directos diarios a Venezuela desde Houston, ocho años después de haber suspendido sus operaciones en el país. La aerolínea indicó que iniciarán sus servicios de conexión entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

Este martes, United Airlines anunció que reanudará los vuelos directos diarios a Venezuela desde Houston a partir del 11 de agosto, ocho años después de haber suspendido sus operaciones en el país.

La aerolínea indicó que iniciarán sus servicios de conexión entre el Aeropuerto Intercontinental George Bush y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Esto se suma a American Airlines, que también reanudó los servicios a Venezuela después de que el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, levantara en enero la prohibición de 2019 impidiendo las aerolíneas estadounidenses volar al país, siguiendo una directiva del presidente Donald Trump.

El Departamento de Estado retiró a Venezuela de su lista de países 'No viajar' para los estadounidenses en marzo, y emitió una advertencia menor, 'Reconsiderar el viaje', debido al riesgo de delincuencia, secuestros, terrorismo y una infraestructura sanitaria deficiente.

'Este vuelo concreto será fundamental para transportar a los trabajadores del sector petrolero al país mientras Estados Unidos y Venezuela colaboran para ampliar la producción y generar nuevas oportunidades económicas', afirmó el martes el secretario de Transporte de EU, Duffy





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