Universidad de Guanajuato reporta aumento en gestiones por derechos humanos

La Universidad de Guanajuato reportó un aumento significativo en las gestiones, canalizaciones y procedimientos por derechos humanos durante el último año. El informe anual de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario destaca un incremento del 70% en las acciones realizadas, así como un aumento en la cantidad de procedimientos por inconformidades y orientaciones.

La Universidad de Guanajuato reportó un aumento significativo en las gestiones, canalizaciones y procedimientos por derechos humanos durante el último año. María Corazón Camacho, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario de la máxima casa de estudios de la entidad, rindió el informe anual de labores de la dependencia que encabeza, correspondiente al periodo comprendido de abril de 2025 a marzo de 2026.

Durante el informe se dio a conocer que, en el periodo en cuestión, se llevaron a cabo un total de 645 acciones, lo que representó un incremento de casi el 70% respecto al periodo inmediato anterior. Además, se reveló que durante el mismo periodo se registraron 27 procedimientos por inconformidades, para los cuales se emitieron 18 resoluciones: 10 de recomendación, 3 de no recomendación y 5 de archivo sin pronunciamiento de fondo.

También se substanciaron 68 gestiones para la población estudiantil, lo que representa un incremento de más del 100%; se realizaron 23 canalizaciones, incremento también superior al 100% —fueron 10 en el periodo anterior—, y 437 orientaciones, con un aumento cercano al 70%





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