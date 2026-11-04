Universidad del Este celebra 60 aniversario y gradúa a 679 profesionales de salud y bienestar

La Universidad del Este conmemoró su 60 aniversario con 679 nuevas titulaciones y un doctorado honoris causa a Silverio Pérez, resaltando su impacto en salud pública.

La Universidad del Este marcó un hito significativo en su historia institucional al celebrar su 60 aniversario junto con la 57.ª colación de grados. Durante esta ceremonia especial, la institución graduó a 679 nuevos profesionales de sus sedes en San Juan y Mayagüez. El evento tuvo como objetivo principal resaltar la formación de especialistas en disciplinas críticas para la salud, las ciencias del comportamiento y el bienestar de las comunidades puertorriqueñas.

Desarrollo académico y disciplinas clínicas

Los nuevos egresados de la Universidad del Este han recibido formación en áreas específicas como Psicología, Terapia del Habla y Lenguaje, y Patología del Habla y Lenguaje. La universidad también ofrece programas de certificados graduados en Forense, Trastorno del Espectro Autista e Interacción Humano-Animal, así como en Intervenciones Asistidas por Animales.

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Posiciones institucionales y liderazgo

El presidente de la institución, doctor Nelson E. Soto, enfatizó la responsabilidad social inherente a la preparación académica de los profesionales recién titulados. Soto señaló que cada graduado lleva consigo la obligación de contribuir al bienestar de las personas y las comunidades, especialmente en momentos que requieren respuestas efectivas a los desafíos sociales y de salud. Durante seis décadas, la universidad ha evolucionado fortaleciendo sus programas académicos, investigación, innovación y servicios comunitarios.

Honores y reconocimientos destacados

Un momento central de la jornada fue la entrega del grado de Doctor Honoris Causa en Ciencias del Comportamiento y Conducta. Este reconocimiento fue otorgado al comunicador, escritor y artista puertorriqueño Silverio Pérez Figueroa. La distinción se concedió considerando su trayectoria y aportaciones a la sociedad puertorriqueña, destacando contribuciones individuales al desarrollo cultural, social y humano de la isla.

Impacto clínico y validez institucional

La Universidad del Este cuenta con las Clínicas Albizu, ubicadas en sus instalaciones de San Juan y Mayagüez, que atienden a más de 3,500 pacientes anualmente. Asimismo, dispone del Centro de Trauma, Estrés y Salud, dedicado a la consultoría científica y al desarrollo de programas de capacitación. La institución también informó haber recibido la reacreditación de la Middle States Commission on Higher Education por un periodo de ocho años, acompañada de once reconocimientos adicionales.

Desafíos futuros y salud pública

La celebración de estas seis décadas de actividad académica ocurre en un contexto marcado por los desafíos que enfrenta el país. Entre los retos más urgentes se incluyen las infecciones resistentes a los antibióticos, que representan un problema de más de un millón de casos anuales. Además, la falta de uso del preservativo sigue siendo un factor crítico que afecta la salud pública y requiere la intervención de los profesionales formados en esta universidad para mitigar estos riesgos en la comunidad.