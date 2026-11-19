La rectora Yarabí Ávila González denuncia intervención del Congreso de Michoacán y Alfredo Ramírez Bedolla para posponer el voto estudiantil en la elección rectoral.

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha condenado la modificación legislativa realizada por el Congreso estatal en noviembre como un ataque sin precedentes a su independencia institucional. La rectora Yarabí Ávila González calificó esta medida del gobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como el mayor asalto a la autonomía universitaria en la historia de la institución. La reforma retrasa la participación estudiantil en la elección del próximo titular, generando una crisis política y académica inmediata.

Reforma legislativa interfiere con proceso electoral

El origen de esta disputa radica en una modificación a la Ley Orgánica de la universidad, aprobada en marzo de 2025. Esta norma estaba diseñada para permitir, por primera vez en los 108 años de vida de la institución, que la comunidad estudiantil, docente y administrativa participara directamente en la elección del rector o rectora. El objetivo era seleccionar al líder universitario que gobernaría el periodo comprendido entre 2027 y 2031, otorgando voz directa a los 60,000 estudiantes.

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No obstante, a principios de noviembre, el Congreso de Michoacán ejecutó una contrarrevolución normativa. A través de una modificación a la ley universitaria, el legislativo estatal pospuso el voto de la comunidad estudiantil hasta el año 2031. Esta decisión elimina la capacidad de elección directa para esta edición del proceso, devolviendo el poder exclusivo de selección a un grupo reducido de miembros del Consejo Universitario y comisiones históricas, lo que la rectora considera una violación arbitraria de los derechos académicos.

Acusaciones de intervencionismo político y conspiración

Yarabí Ávila González dirige sus acusaciones específicas contra el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Poder Legislativo estatal. Argumenta que la maniobra tiene un propósito político claro: asegurar que la nueva rectoría esté alineada con los intereses del gobierno del estado de cara a las elecciones de gubernatura en 2027. La rectora sostiene que las universidades actúan como cotos de poder que pueden influir en las balanzas electorales, motivando la intervención para controlar la designación del sucesor.

La rectora explicó que reducir el electorado de 60,000 estudiantes a un comité de ocho personas facilita enormemente la presión, el amedrentamiento y la negociación política. Señaló que el Congreso actuó sin consultar a la comunidad universitaria, ignorando lo establecido en la Ley General de Educación y en el artículo tercero de la Constitución. Esta falta de debido proceso la llevó a declarar que la universidad no fue informada ni convocada, legitimando su posición de resistencia frente a lo que considera una imposición externa.

Calendario de elecciones y respuesta institucional

A pesar de la presión legislativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha procedido con sus procesos internos. La noche del 13 de noviembre, el Consejo Universitario se sesionó para aprobar el calendario oficial de la próxima elección. Se estableció que los días 14, 17 y 18 de noviembre estarían dedicados al registro de aspirantes a la Rectoría. Esta determinación muestra la voluntad de la institución de mantener su ritmo administrativo independiente de la interferencia externa.

Tras la revisión de los perfiles de los candidatos, cuatro aspirantes serán enviados a la Comisión Especial del Consejo Universitario. Este órgano interno tendrá la responsabilidad final de elegir al nuevo rector o rectora el 1 de diciembre, con la publicación oficial de la decisión programada para el 2 de diciembre. Esta metodología, puramente interna, ha sido criticada por diputados estatales que argumentan que la Rectoría carece de atribuciones para avanzar en este esquema sin la participación popular postergada.

Contexto histórico de conflictos presupuestarios

La rectora Yarabí Ávila González enfatizó que esta no es la primera vez que la universidad enfrenta desafíos a su autonomía. Anteriormente, la institución se negó a modificar sus procesos internos para sancionar casos de corrupción o violaciones a las leyes universitarias bajo presión externa. Además, la universidad mantuvo un conflicto serio con el gobierno estatal y el Congreso por la asignación de recursos financieros.

En 2025, se consideró un gasto para la universidad equivalente al 4.5% del presupuesto total del estado. Posteriormente, las autoridades gubernamentales buscaron disminuir esta cifra a 4.3%, una reducción que la rectora se opuso firmemente. Este contexto económico añade capa a la tensión actual. Finalmente, Yarabí Ávila González descartó rumores sobre una extensión de su mandato, el cual concluye el 8 de enero de 2027, reafirmando que su salida está programada y que busca proteger el futuro de la institución de imponiciones políticas.